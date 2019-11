Natale per le famiglie a teatro con Fondazione Aida

La magia del Natale in un musical per tutta la famiglia: al Teatro Stimate di Verona, domenica 8 dicembre alle ore 15.30 e alle 17.30, Fondazione Aida presenterà Buon Natale Babbo Natale. Una commedia musicale per rivivere lo spirito del Natale attraverso una storia in grado di divertire grandi e piccini. Buon Natale Babbo Natale è una fiaba natalizia, una risposta alla necessità non solo dei bambini ma anche degli adulti di dare spazio alla parte fantastica e sognatrice che risiede nel profondo di ciascuno.

Gli eventi di Natale della rassegna Famiglie a teatro proseguiranno il 15 dicembre alle 16.30 con Il Principe Felice tratto da una delle fiabe più note, belle, ironiche e commoventi di Oscar Wilde. È la storia di una profonda amicizia che nasce tra un rondinotto e un principe.

Dopo una breve pausa, il 5 gennaio si tornerà al Teatro Stimate con uno spettacolo magico. Alle ore 20.30 andrà in scena Non sono un mago: quando la vecchia arte della magia incontra la comicità, dell’illusionista e prestigiatore Giovix. Il pubblico, per le famiglie e tutte le età, potrà apprezzare vere e proprie performance di cabaret dello showman potentino che si lancerà in travolgenti coreografie di tip tap, in straordinarie speed painting e in esilaranti gag comiche fino a momenti più poetici rappresentati dall’arte della manipolazione. Tutto questo grazie alla “magia”, o meglio all’illusionismo, un’arte che richiede solerte professionalità e costante allenamento.

Informazioni e contatti

Teatro Stimate (via C. Montanari 1).

Info e prenotazioni: fondazione@fondazioneaida.it – 045/8001471

Biglietti: 8/10 euro, lo spettacolo del 15 dicembre 5,50/6,50 euro.