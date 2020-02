Musica e creatività con i nuovi laboratori a Verona dedicati ai bambini e alle loro famiglie

Sperimentare, è questa la parola chiave. Assieme a mamma e papà. Prendono il via, nelle prossime settimane, i nuovi laboratori per bambini dai 3 anni in su organizzati dal Comune per offrire alle famiglie momenti di condivisione e di gioco. Al Centro di Riuso Creativo dell’Arsenale sono in programma tre sabati, dalle 10.30 alle 12, all’insegna del divertimento con tanti materiali di riciclo. Un modo anche per riflettere sui cambiamenti climatici.

Il 15 febbraio i bimbi dai 3 ai 10 anni, insieme ai genitori, potranno costruire razzi e navicelle. La mattinata ‘Sos. Terra chiama lo spazio’, porterà i più fantasiosi a immaginare di inviare messaggi d’aiuto fuori dal pianeta terra. Il 29 febbraio ‘Appuntamento al buio’, per mettere alla prova i sensi e le abilità nascoste dei partecipanti come se, all’improvviso, non ci fosse più l’energia elettrica. Infine, il 14 marzo, i piccoli potranno imparare a costruire dei simpatici uccellini colorati da portare a casa, con il laboratorio ‘Cip Cip Cip…stiamo arrivando’. Per partecipare basta inviare una e-mail all’indirizzo ecosportello@comune.verona.it.

Allo spazio famiglie di Corte Molon, invece, tre pomeriggi gratuiti all’insegna della musica per bambini dai 3 ai 6 anni. Mercoledì 19 e 26 febbraio e 4 marzo, dalle 17 alle 18, i piccoli potranno sperimentare e scoprire suoni, ritmi e melodie. Un atelier di educazione all’ascolto e alla musicalità realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Aribandus. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 7 febbraio, inviando il modulo presente sul sito www.comune.verona.it all’indirizzo e-mail iscrizioni.spaziofamiglie@ aribandus.com.

E per tutte le scuole dell’infanzia, sono ancora aperte le iscrizioni al laboratorio ‘Costruttività e luce’. I bambini, dopo aver visitato il Centro di Riuso Creativo e conosciuto personaggi e figure fantastiche, potranno cimentarsi in attività di riciclo creativo. La luce artificiale sarà utilizzata per realizzare scenari e paesaggi utili a stimolare nuove abilità e competenze. Le scuole possono prenotarsi telefonando al numero 0458492211, il martedì e giovedì dalle 9 alle 18, oppure inviando una e-mail all’indirizzo ecosportello@comune.verona.it.