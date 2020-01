Gabriele Muccino dirigerà le due opere che apriranno il festival in Arena

Pluripremiato regista di fama mondiale, Gabriele Muccino dirigerà le due opere, Cavalleria rusticana e Pagliacci, che inaugureranno il Festival 2020 all'Arena di Verona. Debutto a sorpresa sul più grande palcoscenico d'opera del mondo per Muccino, nome di punta del cinema internazionale, regista e sceneggiatore di successo. Con il suo stile, rileggerà la passionalità del verismo italiano, per tradurla al grande pubblico.

Gabriele Muccino si troverà inoltre a dirigere più cast di primissimo piano nella sapiente alternanza di star del bel canto che Fondazione Arena sta pianificando, a partire dalla coppia Roberto Alagna e Aleksandra Kurzak, già annunciati per la serata di gala di Cavalleria rusticana e Pagliacci dell'8 agosto, in una continua ricerca di grandi voci che abbiano anche quelle doti attoriali che il teatro d'opera oggi richiede.

Dunque, la prossima sarà stagione areniana che, dopo aver riportato le grandi voci al centro della scena, riprende il lavoro di ricerca sulla regia, accostando alle produzioni indimenticabili di Franco Zeffirelli, Gianfranco de Bosio, Hugo de Ana, Arnaud Bernard, una nuova e inattesa sorpresa.



(Gabriele Muccino)

Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttore artistico di Fondazione Arena, si dichiara molto soddisfatta di questo nuovo passo in avanti verso un 2020 che ha iniziato solo ora a dipanare le sue sorprese: «Gli allestimenti di Arena sono davvero il nostro patrimonio, perché a differenza di altri teatri, diventano il cuore delle nostre stagioni, un appuntamento imprescindibile per il nostro pubblico che ancora le cerca a distanza di anni, un tesoro di bellezza che parla dell'Italia nel mondo creando ogni anno un affascinante dialogo tra contemporaneità e tradizione, che costituisce uno degli elementi distintivi di Fondazione Arena. Gabriele Muccino è perfetto per Cavalleria e Pagliacci, titoli in cui l'approccio intimista e di scavo psicologico deve venir sottolineato pur nella dimensione spettacolare del nostro palco. Una nuova avventura per noi e per lui, nella consapevolezza che ciò che si fa in Arena rimarrà negli anni a venire ed è un progetto per il futuro: di certo un incentivo in più per un regista di spicco come lui».

L'intero team creativo e il cast verranno annunciati da Fondazione Arena di Verona ad inizio primavera.



(Il pubblico all'Arena di Verona)

Dunque dal 13 giugno al 5 settembre il Festival 2020 darà vita ad una stagione imperdibile con protagonista il nuovo allestimento di Cavalleria rusticana e Pagliacci, insieme ai grandi titoli già conosciuti e apprezzati in Arena: Aida, Turandot, Nabucco e La Traviata, con le serate di gala Jonas Kaufmann Gala Event (28 giugno), Domingo Opera Night (7 luglio), Roberto Bolle and Friends (20, 21 luglio), The Stars of Opera (23 luglio) e la IX Sinfonia di Beethoven (23 agosto) diretta da Ezio Bosso.

I biglietti sono in vendita con nuovi posti di platea, le poltronissime platinum, e i settori 4° e 5° che garantiscono una vista eccezionale del palcoscenico.