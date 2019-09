Movieland, settembre a stelle e strisce con l'American Beer Fest

Movieland, il parco di Hollywood sul Lago di Garda, introduce il nuovissimo evento American Beer Fest: dal 13 al 29 settembre, tutti i fine settimana (dal venerdì alla domenica), si celebrano le tradizioni e i sapori americani con una festa della birra originale e diversa dal solito.

Nove entusiasmanti giornate in cui, alle mitiche attrattive del parco, si aggiunge un perfetto mix di ingredienti che daranno un tocco di verve in più alla fine d'estate: birre speciali da gustare nei vari food point allestiti per l’occasione; golose ed introvabili specialità gastronomiche provenienti direttamente dagli Usa, da assaporare nel parco ma anche da acquistare e portare a casa; spettacoli ed animazioni esclusive per questo evento, in compagnia degli stuntmen e di tutto il cast artistico di Movieland; cinque classici e divertenti giochi di abilità, tipici delle feste di paese americane; tante colorate decorazioni a tema.

Ma non finisce qui: sabato 14, 21 e 28 settembre il parco rimarrà aperto straordinariamente fino alle 21 per il fantastico Saturday Night American Beer Fest: 11 ore di divertimento continuato con tutto il programma di attività speciali alle quali si aggiungerà anche una live band che durante la serata, dal palco della Main Street, proporrà musica country e bluegrass tutta da ballare.

Acquistando online il biglietto speciale giornaliero Movieland - American Beer Fest con 2 euro di sconto sul prezzo praticato alla cassa, si potrà anche ritirare gratuitamente il mitico cappello ufficiale, simbolo dell'evento.

Nelle giornate con apertura fino alle 21 sarà possibile inoltre acquistare il biglietto pomeridiano/serale ad un prezzo particolarmente conveniente: solo 15 euro per ingressi a partire dalle 16.

Sul sito www.canevaworld.it è possibile scoprire tutte le offerte di Canevaworld Viaggi, il tour operator di Canevaworld Resort che propone vantaggiosi soluzioni a partire da soli 51 euro a persona (pernottamento una notte in hotel 3 stelle con prima colazione e un giorno a Movieland.