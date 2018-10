Modus presenta la rassegna "T-Donna": spettacoli, incontri e proiezioni sull'universo femminile

Sette spettacoli teatrali, quattro proiezioni cinematografiche e altrettante conferenze. Sono i numeri del Percorso “T-Donna”, l’ambizioso progetto di forte valenza culturale e sociale in partenza a Modus Spazio Cultura di San Zeno. Dopo il successo della scorsa edizione, lo spazio artistico-culturale diretto da Andrea Castelletti ripropone, anche quest'anno, il ciclo di eventi che ha come filo conduttore la centralità della figura femminile e la riflessione su temi importanti quali la condizione della donna, gli stereotipi e la violenza di genere. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione VE.G.A (Veronesi Giuriste Associate) e l’Associazione Convergenze, e con il contributo e il patrocinio dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona, a cui si aggiunge il patrocinio della Consulta delle Associazioni Femminili del Comune di Verona.

«La nostra proposta per quest’anno è una manifestazione teatrale di ampio respiro arricchita di proposte cinematografiche e dibattiti che abbracciano diverse tematiche legate all’universo femminile, con accenti forti dedicati alla violenza sulle donne e alle tematiche riguardanti i diritti - commenta Andrea Castelletti - Ringrazio il Comune di Verona nella persona dell’Assessore Francesca Briani, l'Associazione VE.G.A. e l’Associazione Convergenze per il fondamentale sostegno e contributo a questa importante iniziativa».

L’articolato programma toccherà le ricorrenze istituzionali legate all’universo femminile senza esaurirsi in esse, come ha ricordato l’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Verona, Francesca Briani: «Per il secondo anno, l’assessorato affianca Modus nel sostenere e promuovere il percorso culturale denominato T-Donna. Un forte motivo d’ interesse è costituito dal fatto che il percorso copre un ampio periodo, da ottobre ad aprile, includendo i due momenti salienti dell’anno per l’assessorato Pari Opportunità: il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, e l’8 marzo, Giornata Internazionale per i diritti delle donne e per la pace nel mondo. In concomitanza con queste date, sono programmati due spettacoli che toccano le tematiche della violenza e dei diritti. Sono grata a Teatro Impiria di questa sinergia che consente di mettere in stretto e significativo collegamento le due Giornate dedicate alle donne».

T- Donna Teatro. Inaugura il Percorso lo spettacolo “Donne”, venerdì 19 ottobre alle ore 21.15. Lucilla Giagnoni, accompagnata dalle musiche di Paolo Pizzimenti, interpreta con ironia e saggezza alcune opere di tre scrittrici sudamericane, Isabelle Allende, Clarice Lispector e Angeles Mastretta. Poesie che riescono a farci vedere quanto infinitamente belli siano uomini e donne, e quanto sia prezioso il loro stare insieme. Si prosegue il 9 novembre con “Né serva né padrona”, di e con Claudia Contin Arlecchino e le musiche di Luca Fantinutti. Uno spettacolo divertente e vigoroso dedicato alle figure femminili della Commedia dell’Arte e alla loro emancipazione.

Il 23 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, andrà in scena presso l’auditorum della Gran Guardia “Doppio Taglio” di Marina Senesi, noto volto Rai, per la regia di Lucia Vasini, che affronta la tematica della violenza contro le donne con sguardo trasversale, per svelare quei meccanismi comunicativi che agiscono sottotraccia fino a distorcere la nostra percezione del fatto, trasformando anche la più sincera condanna in un’arma, appunto, a “doppio taglio”. Lo spettacolo replicherà al mattino anche per le scuole. Il 14 dicembre è la volta di “Anin” dell’Associazione Nuove Donne, uno spettacolo emozionante che vuole dare voce alle storie delle portatrici carniche, che hanno contribuito con il loro sacrificio, tenacia e determinazione alla vittoria sull’esercito Austriaco durante la Grande Guerra.

A ridosso del Giorno della Memoria, il 25 gennaio, lo spettacolo “La primavera” di Rosanna Sfragara fa della poesia un’arma per costruire la memoria dei gesti, le parole e la vita vissuta dalle donne ad Auschwitz. A seguire l’8 febbraio “Principesse e sfumature”, monologo di Chiara Becchimanzi premiato al Roma Fringe Festival. Uno sguardo piccante, sincero, acuto, femminile e soprattutto esilarante sui cliché di genere (e non solo). L’ultimo spettacolo, che rientra nelle celebrazione di “Ottomarzo, femminile, plurale 2019” andrà in scena presso il Teatro Stimate il 7 marzo. Marta Cuscunà, con il suo ultimo lavoro presentato alla Centrale Fies, “Sorry, boys”, porta in scena un intreccio di voci che si sforzano di capire le ragioni di un patto di maternità tra adolescenti, raccontando con maestria ineguagliabile un fatto realmente accaduto e che fece molto scalpore.

T-Donna Cinema

Novità di questa edizione di T-Donna, le quattro proiezioni si terranno ogni martedì di novembre alle ore 20.30. Curati dall’Associazione Convergenze, gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito e inerenti tematiche psicologico-psicoanalitiche sulla violenza di genere. Al termine di ogni proiezione seguirà un dialogo condotto dal Dott.Stefano Baratta, psichiatra e psicoterapeuta, e dalla Dott.ssa Irene Tommasi, medico e psicoterapeuta ad indirizzo junghiano.

I film in dettaglio:

6/11 “La ragazza del treno”e dialogo sulla manipolazione oltre l’abuso.

13/11 “Fortunata”e dialogo su sogni, disegni, fiabe e sand play.

20/11 “La prima cosa bella”e dialogo sulle donne che trovano sempre un maschile negativo.

27/11“Venuto al mondo”e dialogo su guerra e violenza

T-Donna Incontri

Modus Spazio Cultura ha previsto un ciclo di 4 incontri gratuiti, tra febbraio e marzo, ogni martedì alle ore 18.30. Le conferenze, tenute dall’Associazione Giuriste Veronesi (VE.G.A.), saranno volte alla cultura delle pari opportunità, trattando la posizione della donna nell’ambito di diverse tematiche giuridiche e sociali.

Gli incontri in dettaglio: