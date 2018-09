Al via il nuovo percorso teatrale di Modus "Potenze" sui temi della disabilità e della diversità

Nel teatro la diversità non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza. Sul palcoscenico non esiste disabilità, ma l’opportunità di esprimere le proprie potenzialità, mettere in luce le diverse abilità e scoprire nuove modalità creative ed espressive per superare i limiti e le barriere del mondo reale.

Questo il filo conduttore di “Potenze”, il percorso innovativo presentato a Palazzo Barbieri con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Verona e che il 29 settembre aprirà il nuovo ciclo di spettacoli teatrali di Modus, lo spazio culturale di Piazza Orti di Spagna, nel cuore di Verona. Presenti l’Assessore alle Politiche Sociali Stefano Bertacco, il presidente di Fondazione Cattolica Adriano Tomba, promotore del progetto, Andrea Castelletti, fondatore e direttore artistico di Modus, e i rappresentanti delle associazioni teatrali che partecipano al percorso: Davide Pachera dell’Associazione Elevator Bunker, Rosanna Sfragara della Compagnia Acchiappasguardi, Alessandro Rigoni, Giulia Zuccotto e Francesca Cacciatore dell’Associazione Simpario, Mirco Cittadini e Ernesto Guerriero del Gruppo Teatrale "La Pel D’oca”.

«Il progetto - ha spiegato Andrea Castelletti - nasce come comunione di intenti da parte di quattro importanti realtà del territorio veronese che operano da anni nel settore del teatro e della disabilità, guidate da personalità di esperienza e rilievo. Proponiamo al nostro pubblico quattro spettacoli con attori abili, disabili e insuperabili, nella convinzione che l’uomo in quanto tale è un essere creativo e nella dimensione di libera espressione teatrale non sussistono modelli giusti o sbagliati, deficit o menomazioni. Il pubblico che verrà a vedere gli spettacoli rimarrà stupito dalle modalità creative e libertà espressive che l’arte performativa ed il linguaggio corporeo sanno sprigionare».

Ai quattro spettacoli teatrali, in cui attori affetti da disabilità fisiche o intellettive avranno l’opportunità di esibirsi su un vero palcoscenico, si affiancheranno tre laboratori rivolti a educatori e operatori del settore per entrare in contatto con le tecniche espressive offerte dal teatro e sviluppare nuovi interventi educativi, nonché a tutti gli attori e gli appassionati desiderosi di sperimentare un punto di vista e un’esperienza formativa diversi.

A quasi un anno dalla sua inaugurazione, Modus si conferma uno spazio artistico e culturale di primo piano grazie non solo a un programma ricco e articolato di spettacoli, ma anche a iniziative di grande valore sociale. Con “Potenze”, il teatro diventa un ponte tra sé e il mondo, oltrepassa i confini della riabilitazione per diventare possibilità di incontro con la diversità.

«Con questo percorso intendiamo offrire l’opportunità a persone affette da disabilità fisiche e intellettive di poter esprimere la propria creatività di fronte ad un pubblico ampio. L’azione teatrale, l’aprirsi verso un pubblico auditore, favorisce il benessere psico-fisico e promuove, attraverso la condivisione, la crescita personale e l’apertura verso l’esterno.» ha concluso Andrea Castelletti.

Gli spettacoli - Quattro gli appuntamenti in teatro a partire da fine settembre 2018 fino a fine gennaio 2019.

Sabato 29 settembre, ore 21.00

“Bestiario Universale” del collettivo Elevation Bunker.

Creato e diretto da Matteo Maffesanti, con Gessica Pasetto, Mirko Tomezzoli, Samuele Trentini, Eddy Bosco, Irene Cordioli e Alessio Bertanza.

Performance che nasce dall’intento di utilizzare l’arte performativa come strumento do valorizzazione individuale e invita a guardare negli occhi un genere umano dall'insolita parvenza e desideroso di raccontare la propria verità.

Sabato 20 ottobre, ore 21.00

“Punti di vista” del gruppo teatrale La Pel D’oca.

Diretto da Nicoletta Vicentini, con Mirco Cittadini e Jana Karsaiovà.

Uno spettacolo in chiave ironica che parla di accoglienza e integrazione cercando di cogliere il "punto di vista" dell'altro.

Sabato 15 dicembre, ore 21.00

“Particelle” della Compagnia Acchiappasguardi

Di e con Alessia Adami, Elisa Calderara, Maria Serena Ciofi, Nicola Dalle Mese, Stefano De Battisti, Fabio De Mutiis, Irene Fioravante, Francesco Formenti, Rachele Ghirardello, Andres Guccione, Giada Marcello, Francesca Pavani, Rossella Terragnoli, Barbara Zappoli. Direzione artistica Rosanna Sfragara.

Uno studio concreto e visionario sulle forme di vita piccole e grandi e sui misteri che attraversano la natura e l’umano.

Sabato 26 gennaio, ore 21.00

“Sogno di una notte di mezza estate” dell’Associazione Simposio.

Un adattamento di Alessandro Rigoni in cui oltre 20 attori di ogni età riscoprono insieme un testo magico, poetico, oscuro, divertente e a tratti inquietante, accompagnati dalle musiche di Luca Pettinato.

I laboratori - Abbinati agli spettacoli, al sabato mattina, i tre laboratori si rivolgono a operatori, educatori e attori per consentire loro di acquisire le tecniche adottate dai diversi gruppi per sviluppare nuovi processi di indagine, ricerca e relazione nell’ambito dell’operato con persone di disabilità psicofisiche.

Sabato 29 settembre, dalle 10.00 alle 12.30

“Officina creativa”, laboratorio performativo a cura di Matteo Maffesanti del Collettivo Elevator Bunker.

Uno spazio che dove i partecipanti possano esprimere la propria creatività attraverso differenti linguaggi performativi ed espressivi.

Sabato 20 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30

“L’ordito e la trama”, workshop teatrale tenuto da Nicoletta Vicentini e Ernesto Guerriero del gruppo teatrale La Pel D’oca.

Un percorso di scoperta dell’alterità attraverso la ricerca dei fili che ci legano agli altri, per sentire, conoscere e crescere individualmente e collettivamente.

Sabato 15 dicembre, dalle 10.00 alle 12.30

“Come ogni specie prediletta”, laboratorio a cura della di Rossana Sfragara, Irene Fioravante, Susanna Bissoli e gli attori della Compagnia Acchiappasguardi/Armilla.

Momento di incontro e condivisione sul lavoro della compagnia, alla ricerca di forme semplici e vere per narrarsi e disegnare la propria presenza nello spazio in relazione con gli altri.

Modus Spazio Cultura è l’articolato progetto artistico e culturale del regista e direttore artistico Andrea Castelletti inaugurato nel gennaio 2018 a San Zeno, nel cuore di Verona.

Uno spazio unico per sei modalità: il teatro, la musica, il cinema, gli incontri, i laboratori e gli eventi speciali. Internazionalità, professionismo, spettacoli di valore sono i principi guida della direzione artistica di Modus che si rispecchiano nella proposta artistica e culturale, costituita da una serie di percorsi e da un nutrito numero di eventi con artisti di fama nazionale e compagnie provenienti da tutta Europa.

Per informazioni consultare il sito www.modusverona.it