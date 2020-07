"Mi piace litigare", pubblicato il secondo singolo di Follùcida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

È uscito il secondo video di Follùcida, progetto di Paolo Frigo, cantautore e autore veronese già conosciuto come Circo San Vito, prodotto da Simone Laurino, cantautore e producer veronese. "Mi piace litigare" è stata scritta in un piccolo e scuro monolocale torinese, durante l’improvvisa quarantena. La reclusione forzata, la voglia di contatto, il bisogno di dialogo, relazione e confronto che in quel periodo mancavano molto ed urlavano tutta la loro necessità, hanno partorito questa canzone. I corrieri portano tutto, ma non la primavera, che rimane fuori dalla finestra. Insieme alla natura, agli abbracci, al sano confronto con il mondo, che a volte ci rende felici, altre volte ci fa litigare.

Il video è stato girato da Federico Munari tra Villafranca di Verona e Borghetto, e mette in luce il contrasto tra il racconto spensierato della natura e la durezza dei ritmi quotidiani, rappresentanti perfettamente da un corriere che fatica a finalizzare il proprio lavoro.

Guarda il video su Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=330952911236606

Ascolta “Mi piace litigare”: hyperurl.co/litigare

Paolo Frigo è un cantautore, comico ed autore nato in provincia di Verona lo stesso giorno di Fellini e Lynch. Da bambino ascolta gli 883, i Police, i Doors e i Rolling Stones. Scrive poesie e lettere d’amore rigorosamente platonico. A diciotto anni imbraccia il basso e suona nella band veronese “Elicotrema” che, dopo un inizio da cover band, si dedica a produzioni proprie sull’onda dello stoner rock. Nel 2005 fonda il suo progetto solista Circo San Vito, ispirato dai cantautori e dalle band alternative degli anni 90 e nel 2007 registra “Piangere Sul Latte Versandolo”. Nel 2009 prepara un secondo album, salvo poi innamorarsi, fuggire all’estero, ritornare, diventare espertissimo in traslochi e progetti mai finiti. Attualmente sta producendo nuovi brani.

