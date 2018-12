Mercante in fiera: a Verona una mostra dedicata

Arte da consumare, da mangiare, da passare di mano in mano, tra bucce di mandarini e gusci di nocciole. Questo è il "Mercante in Fiera", il gioco natalizio per eccellenza che oggi cambia veste, con nuove carte illustrate da 41 celebri disegnatori e protagonista di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma "Produzioni dal Basso" e in mostra alla Galleria Artisti Oggi di Verona.

Raccogliere fondi per alimentare la fame di cultura, per ritornare alla tradizione, lasciando da parte smartphone e tablet e riunendosi sotto il vischio tutti insieme per giocare con carte antiche, ma illustrate in modo moderno e divertente: "Mercante in Fiera - Crunched Edition", un progetto promosso da Crunched - associazione culturale romana che riunisce chiunque sia "affamato" di cultura - nasce dalla convinzione che l'arte si gusta meglio in compagnia. E quale modo migliore di condividere simultaneamente, non più solo tramite piattaforme virtuali, una piccola mostra tascabile se non con un gioco di carte?

Le nuove carte del "Mercante in Fiera" sono più di semplici carte collezionabili, molto più di piccole illustrazioni da appendere al muro o chiudere in un libro: sono morsi d’arte condividere con amici e parenti, per riscoprire la magia del Natale e la gioia di stare insieme alle persone più care. Numeri e semi non disturberanno l’esperienza, perché in questo gioco conta solo scegliere l’illustrazione giusta. Il nuovo "look" del Mercante in Fiera prevede 40 carte (+1 speciale) formato 63x87 mm, illustrate da 41 illustratori diversi, menti creative e straripanti di talento. Le tecniche di stampa adottate prevedono l'impiego di tecnologie specifiche per la creazione delle carte da gioco, per creare mazzi di illustrazioni tutte da mordere, per un viaggio di fortuna immerso nella bellezza. Prenota subito il tuo set per riceverlo entro Natale!

Per maggiori informazioni sulla campagna e sulle ricompense previste: https://www.produzionidalbasso.com/project/mercante-in-fiera-crunched-edition/.