Mario Pirovano della compagnia D. Fo-F. Rame in "Johan Padan a la descoverta de le Americhe"

Johan Padan, uomo delle montagne, si ritrova a Venezia su una nave per sfuggire all’Inquisizione veneta e poi da Siviglia si spinge con i marinai di Colombo sin nelle Indie, precisamente in Florida. Qui viene fatto prigioniero, ma si salva, impara le abitudini dei nativi e accanto a loro combatte più volte contro i conquistadores, contribuendo a salvaguardare la libertà del “suo” popolo dignitoso e pacifico.

Venerdì 2 marzo presso lo spazio culturale Modus (Piazza Orti di Spagna) ore 21.15



Mario Pirovano in "JOHAN PADAN A LA DESCOVERTA DE LE AMERICHE", assolo teatrale di Dario Fo.



BIGLIETTI:



14 € Speciale (per prenotati, iscritti newsletter, convenzionati, tessere e coupon)

6 € Ridotto (Under 18, Studenti Universitari)

18 € Intero



