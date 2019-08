Il magico mondo del Cosplay al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio

Ritorna nel gioiello green alle porte di Verona, per il tredicesimo anno consecutivo, Il magico mondo del Cosplay l’evento dedicato alla sempre più conosciuta moda giapponese di travestirsi come i personaggi dei cartoni animati, della fantasia e dei fumetti. Appuntamento per domenica 1 settembre 2019 tra i viali fioriti e i tappeti erbosi del Secondo Parco Più Bello d’Europa.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare come cosplayer: chi entra in costume avrà diritto all’entrata gratuita. Sono in migliaia i cosplayer che ogni anno, ormai dal lontano 2007, scelgono le meraviglie del Parco Giardino Sigurtà per partecipare all’evento Il magico mondo del Cosplay, dedicato alla moda nipponica di travestirsi come i personaggi dei fumetti, dei cartoni animati e della fantasia, quest’anno in programma domenica 1 settembre 2019.

Nel pluripremiato tesoro naturalistico, a pochi chilometri da Verona, migliaia di figuranti in costume animeranno la giornata: gli appassionati e i più piccoli potranno così incontrare i propri beniamini per magiche foto ricordo tra gli scorci più incantevoli che si ammirano nei 600.000 metri quadrati del Giardino.

I 3mila cosplayer, che l’anno scorso hanno partecipato alla manifestazione, hanno scelto come sfondo per i loro scatti il coinvolgente Labirinto, i Laghetti Fioriti dalle atmosfere zen (che ospitano carpe giapponesi) al centro del Grande Tappeto Erboso e i romantici Giardini Acquatici dove si specchia il Castello Scaligero di Valeggio s/M risalente al tredicesimo secolo. Senza dimenticare i 18 laghetti, i boschi e i tanti angoli fatati dove realizzare straordinari servizi fotografici.

Passione Cosplay

Termine nato in Giappone, cosplay significa “recitare in costume”, poiché è frutto della contrazione di due vocaboli anglosassoni costume (costume) e player (attore).

Si tratta una parola che rimanda agli appassionati d’anime (sinonimo di “cartone animato giapponese”), manga (termine nipponico che indica i fumetti in generale), videogiochi e film fantasy che amano calarsi nei panni dei loro personaggi preferiti. Chi sceglie di interpretare un cosplay realizza con cura l’abito, riproducendo con grande attenzione le sue peculiarità e calandosi completamente nella parte, quasi come un attore.

Il magico mondo dei cosplay al parco giardino Sigurtà

Nelle scorse edizioni questo evento ha accolto:

10mila visitatori

3mila cosplay

una decina di appuntamenti a programma

conduzioni di sfilate a tema cosplay con Giorgia Vecchini e Omar Fantini, il concerto di Giorgio Vanni, Cristina D'Avena & GemBoy

Villaggio Cartoons con attività legate alle novità del momento (es: attività per appassionati del fumetto, photobooth a tema Harry Potter, Pokémon Go, quiz e karaoke cartoon, escape room)

gruppi d’animazione

Foto-raduni con grande coinvolgimento di fotografi.

L’edizione 2019 con tanti ospiti e novità

I visitatori di ogni età trascorreranno la prima domenica di settembre una favolosa giornata al Parco, ricca di appuntamenti anche per la tredicesima edizione: potranno cimentarsi nel risolvere gli enigmi di tre escape room a tema Harry Potter, Frozen e Stranger Things (Stranger Things 3 ha registrato record di ascolti su Netflix con oltre 40 milioni di utenti che hanno visto lo show nei primi 4 giorni), oppure assistere alle sfilate in cosplay condotte dalla cosplayer di fama mondiale Giorgia Vecchini e dal comico e conduttore tv Omar Fantini o cantare a squarciagola e ballare, grazie a Giorgio Vanni che si esibirà per il sesto anno consecutivo nel teatro naturale del Parco proponendo il nuovo energico concerto Toon Tunz, un mix tra il mondo delle sigle dei cartoni animati e le sonorità dance, che coinvolgerà tutte le generazioni.

E poi l'animazione di Think Comics con giochi e musica nel Cosplay Village, il concerto degli ANIMEniacs Corp. per un viaggio nelle canzoni Disney più conosciute, gli show di Alberto Pagnotta, che divertirà con le sue imperdibili imitazioni, e di Pietro Ubaldi che rappresenta la storia del doppiaggio italiano dei cartoni animati, e dell'attore e conduttore televisivo e radiofonico Andrea Santonastaso.

Senza dimenticare le atmosfere ottocentesche con il gruppo Steampunk Nord-Est, il raduno delle Principesse Disney, per la gioia delle visitatrici di ogni età, lo spazio dedicato al mondo nerd con La tana del Nerd Official, i figuranti in abiti vichinghi per un salto nel passato con Fantasy Fest, la presenza di Marco Spatola che interpreterà Tony Stark (Iron Man) e le scenografiche armature di Prizmatec Cosplay. Anche per l’edizione 2019 chi entrerà al Parco completamente vestito da capo a piedi a tema cosplay avrà diritto all’entrata gratuita.

Informazioni e contatti

Sono aperte le iscrizioni on line per partecipare come cosplayer, sia alla sfilata che semplicemente per vivere la giornata al Parco: è già possibile accedere al form sul sito web del Parco: http://www.sigurta.it/cosplay.