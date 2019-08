La "Lunoteca" debutta a Torri del Benaco

La Lunoteca è una grande botte di legno, allestita di tutto punto per ospitare una enoteca in miniatura, dove degustare il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG in vari luoghi di grande richiamo turistico. È il nuovo progetto ideato da Sarah Dei Tos, giovane imprenditrice del vino alla guida dell'azienda agricola "La Vigna di Sarah", vigneti a coltivazione biologica e agriturismo sul Col di Luna a Cozzuolo di Vittorio Veneto (TV).

La Lunoteca Proseccheria ha fatto il suo debutto nei giorni di Ferragosto a Torri del Benaco, sulla media costa veronese del Lago di Garda. È stata installata nel parco del Castello Scaligero, resterà in funzione (dalle ore 18 a mezzanotte) fino al 16 settembre, proponendo i vini spumanti, olio d'oliva e grappa di Prosecco prodotti da Sarah Dei Tos. Poi la grande botte enoteca itinerante verrà installata, di volta in volta, in diverse località del Veneto .