Luisa Golo chiude gli incontri con l'autore di Concamarise con "Perla"

Venerdì 14 Giugno preso l'Ex Chiesa Antica dei Santi Lorenzo e Stefano in via Piazza a Concamarise, La Pianura Cultura e il Comune di Concamarise che da anche il Patrocinio insieme alla Provincia di Verona invitano all'ultimo appuntamento stagionale del ciclo "Incontri con L'Autore".

Ospite l'autrice Minerbese Luisa Golo e presenta il suo libro "Perla -il racconto di un grande amore" un libro per la difesa del cane. Chiediamo all'Autrice che ci racconti come è nato questo libro: «PERLA IL RACCONTO DI UN GRANDE AMORE parla del nostro rapporto come famigli a con una cucciola di soli 3 kg che ci ha lasciato troppo presto dopo una malattia. Ho deciso che non solo non volevo dimenticarla ma che la sua vita doveva lasciare un segno. - prosegue la Golo - Il racconto è stato pubblicato e recensito sul settimanale Confidenze e le offerte sul libretto saranno donate all'associazione LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE sezione di Legnago. Infatti alla serata parteciperanno e interverranno la presidentessa Zamperlin Mariella e le volontarie che ogni giorno offrono ogni momento libero ai nostri amici animali. Saranno presenti anche rappresentanti del Canile di Merlara . Un' altra realtà fatta di tempo e amore». A fine derata sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti, l'ingresso è libero e gradito GIBI.

