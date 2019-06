La "Lessinia Legend" segnalata da RedBull tra le dieci gare da disputare nel 2019

Lessinia Legend, la gara di mountain bike che si disputerà sabato 22 giugno con partenza da Bosco Chiesanuova, è stata inserita da RedBull tra «le dieci Granfondo offroad del 2019 più toste e belle da fare, e terminare, una volta nella vita». In un articolo pubblicato sul sito Redbull, la 22^ edizione della competizione viene così descritta: «L'Alta Lessinia, la montagna a nord di Verona, diventa teatro di una gara di mountain bike veramente speciale, duro e vecchio stampo. Giunta alla sua 22esima edizione con il suo percorso Extreme è tra le gare più belle d'Europa. Il quartier generale sarà sempre Bosco Chiesanuova, paese natale di Paola Pezzo e dei fratelli fondisti pluri medagliati Fulvio e Sabina Valbusa. Per l'edizione 2019 saranno 2 i percorsi proposti: il Classic è di 55 Km e 1.750 metri di dislivello e l'Extreme invece di 100 Km e 3.600 m di dislivello. Due offerte allettanti sia da un punto di vista paesaggistico sia tecnico, a cui gli appassionati di mountain bike dovranno aderire in fretta. Informazioni e iscrizioni su: lessinialegend.it».

«Siamo davvero orgogliosi di essere stati inseriti da Redbull tra le dieci maratone in mountain bike da non perdere», commentano gli organizzatori. «I due percorsi che stiamo preparando, non senza difficoltà vista la neve caduta negli ultimi giorni che ancora persiste in gran parte del percorso, sono tra i più pedalabili tra le competizioni di questa specialità. Difficilmente gli atleti scendono dalla bici per spingerla». Sia il tracciato Extreme -lungo 100 chilometri con oltre 3600 metri di dislivello- sia il tracciato Classic -lungo 50 chilometri e ‘solo’ 1750 metri di dislivello- sono pedalabili quasi nella loro completezza.

Le iscrizioni per entrambi i percorsi sono già iniziate e, ad oggi, rimangono ancora pochi posti disponibili: «Stiamo completando gli ultimi dettagli», concludono gli organizzatori, «quest’anno stiamo organizzando anche una serie di eventi collaterali, collegati alla gara, che vi sveleremo nelle prossime settimane. Vogliamo cercare di valorizzare ancora di più il territorio che la ospita. La Lessinia Legend tocca ben nove paesi della Lessinia -Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè veronese, Velo, Selva di Progno, CampoFontana, Giazza, Badia Cadavena, San Mauro di Saline- e vorremmo che fosse un’occasione per gli atleti e per i loro accompagnatori di scoprire e apprezzare le bellezze del nostro territorio. Ma vorremmo fosse anche un momento in cui tutta la comunità fosse coinvolta e si sentisse parte della competizione. Speriamo di riuscirci».