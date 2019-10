Al via la terza edizione della rassegna "Lessinia Gourmet"

Sette ristoratori della Lessinia in altrettante serate di degustazione, per valorizzare i prodotti locali a km 0 e il valore della filiera corta tra produzione agricola e ristorazione locale. La rassegna Lessinia Gourmet è ormai alla sua terza edizione, e propone sette appuntamenti tra ottobre e novembre in altrettanti ristoranti della Lessinia, degustando dei menu appositamente preparati per valorizzare il legame instaurato tra gli chef e i piccoli produttori locali che assieme stanno sviluppando un progetto di filiera corta a km 0.

Il primo appuntamento sarà venerdì 11 ottobre al Ristorante Al Caminetto di Malga San Giorgio, per poi proseguire il 18 ottobre ad Erbezzo presso il ristorante la Stua e il 25 ottobre al Ristorante Veneranda a Corbiolo di Bosco Chiesanuova.

A Novembre altri 4 appuntamenti: venerdì 8 al ristorante Lenci Tre di Bosco Chiesanuova, venerdì 15 al ristorante Pizzeria da Fabio di Cerro Veronese, venerdì 22 all’Osteria Ljetzan di Giazza e in conclusione venerdì 29 al ristorante 13 Comuni di Velo Veronese.

Lo scorso agosto, gli chef dei ristoranti Lessinia Gourmet sono stati ospiti del 25° Film Festival della Lessinia dove hanno cucinato nella piazza del Festival in abbinamento ai vini delle Cantine Bertani, riscontrando un grandissimo successo di pubblico e molti apprezzamenti per la loro proposta. Il progetto Lessinia Gourmet è ideato da Alta Lessinia e patrocinato da ConfCommercio, Parco Naturale della Lessinia, Slow Food Verona, Ass. per la Tutela della Pecora Brogna della Lessinia e Consorzio Monte Veronese DOP.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sui menu di ogni serata e per prenotare il proprio posto è possibile consultare il sito web www.lessiniagourmet.it