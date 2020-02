"Famiglie a Teatro", posticipato lo spettacolo dedicato a Leonardo

In riferimento all'Ordinanza del Ministero della Salute e della Regione del Veneto in materia di Coronavirus e visto il blocco delle manifestazioni culturali e del tempo libero si segnala che lo spettacolo "Leo inventa tutto" in programma il 1 marzo al Teatro Stimate di Verona nell’ambito della rassegna Famiglie a teatro è stato posticipato al 19 aprile.

Informazioni e contatti

Fondazione Aida: 045/8001471 - 045.595284 - fondazione@fondazioneaida.itf