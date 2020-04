Da Brescia a Verona, per 15 dottoresse ed infermiere "future spose" in regalo la torta

Tutti gli italiani sono stati messi a dura prova a causa dell’emergenza sanitaria che ha piegato il Paese. Ma in ogni parte della penisola stiamo assistendo ad atti di coraggio e di forza, in particolar modo da parte del personale sanitario che lotta quotidianamente affinché il coronavirus sia debellato.

A sostegno delle donne che lavorano senza sosta negli ospedali italiani nasce l’iniziativa di Le Torte di Giada per dire "grazie": a 15 future spose tra la provincia di Bergamo, Brescia, Cremona e Verona che lavorano nelle strutture sanitarie e contribuiscono ogni giorno a fronteggiare la crisi attuale, regalerà la torta di nozze, studiata da Le Torte di Giada per celebrare un momento magico e l’inizio di un nuovo cammino.

Un atto di vicinanza e di gratitudine per dottoresse ed infermiere, un piccolo gesto dedicato a queste donne meravigliose che stanno fronteggiando con tantissimo coraggio l’emergenza, in particolare a quante hanno in programma di realizzare il sogno del matrimonio tra giugno e il 31 dicembre 2020.

Le Torte di Giada ha scelto di donare la wedding cake per il loro giorno speciale con l’intento di lanciare un messaggio di speranza: in un momento in cui queste donne sono in prima linea, lavorando fino a 20 ore al giorno, mettendo la propria vita a disposizione di quella altrui, l’augurio è che queste future spose possano tornare, come tutti, a ripensare ad una vita normale e riprendere, con gioia, i preparativi delle loro nozze. A loro guarda Le Torte di Giada, pronta ad affiancarle in un giorno speciale, nella convinzione che a partire dalla propria iniziativa anche altri operatori e altre aziende possano affiancarsi.

Già numerosi sono stati i personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo che hanno affidato a Le torte di Giada la realizzazione di torte: Alvaro Soler, Rudy Zerbi, i Pooh. Il talento artistico nel realizzare wedding cake è infine approdato in tv, con Matrimonio a prima vista, consacrando Giada e le sue realizzazioni culinarie al grande pubblico.