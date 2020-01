Mercatini, baci in alta quota, Chiaretto e molto altro: gli eventi di "Lago di Garda in Love" 2020

Da Borghetto di Valeggio sul Mincio, a Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Campo di Brenzone sul Garda, Malcesine e Toscolano Maderno, tanti i Comuni lacustri coinvolti anche quest'anno nell'iniziativa di San Valentino "Lago di Garda in Love".

L'evento si svolgerà a partire da venerdì 14 fino a domenica 16 febbraio 2020 e, unitamente ad una serie di appuntamenti speciali, proporrà tutti i giorni alcune iniziative fisse nei vari paesi coinvolti.

Il programma degli appuntamenti quotidiani

SELFIE IN LOVE – IN TUTTI I COMUNI DI LAGO DI GARDA IN LOVE- Scatta il tuo selfie accanto alla scritta LOVE. Cerca la postazione selfie caratterizzata dal grande cubo con la scritta LOVE che accomuna tutte le località aderenti all’iniziativa e scatta una foto romantica che potrai condividere sui canali social dell’evento con #lagodigardainlove #lungolagodamore.

PASSEGGIATA DELL’AMORE – BARDOLINO, GARDA - 3.000 passi che fanno bene al cuore! La passeggiata che si snoda tra Bardolino e Garda è uno degli appuntamenti imperdibili dell’evento. Sono circa 3 km percorribili a piedi in entrambe le direzioni. Sarete guidati da Cupido lungo tutto il percorso con cuoricini per terra e stendardi ai lampioni.

SENTIERO DEL CUORE – CAMPO, BORGO MEDIEVALE DI BRENZONE SUL GARDA - "A Campo l' Amore è per sempre”. Scopri la località di Campo di Brenzone sul Garda, sali lungo il sentiero che si snoda tra le pendici del monte Baldo e ammira il lago da emozionanti scorci. (20 minuti – scarpe comode). Ammira questo storico borgo medievale e scopri i tre cuori dorati di Lago di Garda in Love. Per le prime quindici coppie di sabato e domenica, che si presenteranno con le foto dei tre cuori d'oro sul proprio smartphone, ci sarà un simpatico omaggio da ritirare nel borgo. Sarà attivo un punto ristoro a cura delle associazioni locali di volontariato.

MESSAGGIO DEL CUORE – LAZISE, GARDA - Ti scrivo che ti amo!

Lascia il tuo messaggio d’amore e appendilo in bacheca! Le frasi più belle scritte nell'arco dei tre giorni dell’evento verranno omaggiate con speciali cadeaux. A cura delle Ferrovie tedesche (DB), in collaborazione con le Ferrovie austriache (ÖBB).

SIGILLO D’AMORE – TORRI DEL BENACO, TOSCOLANO MADERNO - Un legame d’amore! Rendi unica la tua partecipazione a Lago di Garda in Love. Ritira la pergamena personalizzata nei due comuni che si guardano dalle rive del lago. Visita le due località con il traghetto della Navigarda. Partenze da Torri del Benaco alle ore: 8.55 – 10.30 – 12 – 14.20 – 16.10 -18. Partenze da Toscolano Maderno alle ore: 8.15 – 9.45 – 11.15 – 12.45 – 15.10 – 17.15. Scopri tutte le informazioni - www.navigazionelaghi.it.

CHIARETTO IN LOVE – LAZISE, GARDA E TORRI DEL BENACO - Un Sacco d’Amore! Nell’area che ospita anche il Messaggio del Cuore, potrai fare un Brindisi d’Amore e degustare un calice di Chiaretto di Bardolino, il #VinoRosa dell’amore ed acquistare il Sacco d’Amore (bottiglia di vino Chiaretto con etichetta dedicata a Lago di Garda in Love, due bicchieri, un cuore di pane al prosciutto crudo, una confezione di Riso Nano Vialone Veronese I.G.P. e il Decalogo dell’Amore Green). Un saporito ricordo che farà del bene al Progetto Esperanza Onlus e Aido. Iniziativa a cura del Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino e del Consorzio di Tutela della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese.

DECALOGO DELL’AMORE GREEN – LAZISE, GARDA E TORRI DEL BENACO - Amo l’ambiente, rispetto il pianeta. Passa nelle Vele del Cuore di Lazise e Garda e nel centro di Torri del Benaco a conoscere le dieci regole verdi per rispettare l’ambiente. Simpatiche frasi d’amore collegate ad altrettante azioni green per essere una vera coppia dall’Amore sostenibile. Iniziativa a cura di SERIT e Consiglio di Bacino Verona Nord.

UN BACIO AD ALTA QUOTA – MALCESINE - Il bacio più alto del Lago! Baciati a quasi 1.800 mt d’altezza e passa in pochi minuti dalle rive del Lago di Garda alla vetta del Monte Baldo. La Funivia di Malcesine – Monte Baldo ti aspetta con una promozione di coppia per provare questa magica esperienza ed ammirare il Lago di Garda da una prospettiva unica.

SCORCI D’AMORE – VALEGGIO SUL MINCIO E BORGHETTO - La leggenda del Nodo d’Amore. Scopri il grande cuore in Piazza Carlo Alberto a Valeggio sul Mincio e scendi a Borghetto lungo il viale del Nodo d’Amore per conoscere la leggenda di Malco e Silvia. Baciati sulla Panchina dell’Amore allestita sul Ponte Visconteo e osserva la romantica Borghetto dalla Finestra dell’Amore. Passeggia sul Ponte degli Innamorati a Borghetto, ammira lo storico ponte dalla Porta dell’Amore e lascia il tuo pensiero sull'Albero dei Desideri.

TERRAZZA D’AMORE – TORRI DEL BENACO - Ammira il lago dal Castello Scaligero! Sali sulla terrazza degli innamorati del Castello Scaligero e ammira il cuore nella piazzetta sottostante. Potrai godere di uno sguardo romantico sul Lago di Garda e sul territorio circostante.

IL CASTELLO DEI POETI – MALCESINE - La tua poesia d’Amore! Visita il castello scaligero di Malcesine e scopri le sue spettacolari panoramiche sul Lago di Garda. Lascia la tua "poesia d'amore" sulla bacheca appositamente realizzata per l'occasione. All'interno è allestito un museo di storia naturale, il museo delle galee e la sala dedicata al grande poeta tedesco J. W. Goethe che scrisse "E' certo che nel mondo degli uomini nulla è necessario, tranne l'amore". Nelle giornate dell'evento è prevista l'entrata gratuita per le coppie.

LA PREONDA – BARDOLINO - La pietra dell’Amore! Grande tavola di pietra rosa situata nei pressi del porto vecchio, la “Preonda”, è il porta fortuna di tutti gli innamorati. La leggenda narra che le coppie che girano intorno a questa antica pietra siano baciati da felicità e buona sorte.

ROSSO DI SERA – PESCHIERA DEL GARDA, LAZISE, TORRI DEL BENACO E MALCESINE - Monumenti simbolo dei paesi del lago che si illumineranno di rosso sul far della sera. Da non perdere la vista di alcuni eleganti monumenti che si “vestiranno” di rosso al calar della sera. Assumeranno questa magica atmosfera il Castello Scaligero a Torri del Benaco, la torre del Castello a Malcesine, la Dogana Veneta a Lazise e i Voltoni di Peschiera del Garda, il cinquecentesco ponte veneziano che attraversa il Canale di Mezzo.

MERCATINI IN LOVE – LAZISE, GARDA, BARDOLINO E TORRI DEL BENACO - Prodotti con il Cuore! Nel centro di Lazise, Bardolino, Garda e Torri del Benaco saranno presenti con le loro bancarelle alcuni produttori di artigianato e prodotti tipici per rendere ancora più interessante la vostra passeggiata romantica.

Informazioni e contatti

Web: http://www.lagodigardainlove.it

Evento Facebook