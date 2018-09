Al via i laboratori universitari per bambini e famiglie con Kidsuniversity Verona

Al via lunedì 17 settembre i laboratori Kidsuniversity per le scuole organizzati da docenti e ricercatori dell’università di Verona. Un’occasione che consentirà a bambine e bambine, ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni di respirare l’atmosfera della ricerca universitaria partecipando agli appuntamenti che si terranno nelle aule e nei laboratori dell’ateneo e che spaziano dall’informatica alla giurisprudenza, dall’economia alle scienze umane. Tutti i Kidslab università saranno divisi in due turni, dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 10.45 alle 12.15.

Si parte al dipartimento di Informatica di Cà Vignal 2, Strada Le Grazie 15, in Borgo Roma con l’appuntamento “Altair robotics lab” dove, alle 10.30, gli scienziati del laboratorio saranno disponibili per interviste e approfondimenti. Durante l’intera mattinata gli alunni delle scuole primarie e secondarie, accompagnati dai loro insegnanti, potranno immergersi nel mondo della robotica e della tecnologia applicate ai diversi ambiti della chirurgia e della ricerca con i docenti Paolo Fiorini, Bogdan Maris e Andrea Calanca. Gli appassionati di rompicapi e giochi logico-matematici si metteranno invece alla prova con il laboratorio “Rompiamoci il capo”, nell’aula M di Ca’ Vignali. I bambini potranno scoprire il lato divertente della matematica svolgendo le attività proposte individualmente o in gruppo, stimolati dal docente di Ricerca operativa e algoritmi Romeo Rizzi e dai due dottorandi Alice Raffaele e Elia Carlo Zirondelli.

In contemporanea, nella Sala d’Ardizzone a Scienze giuridiche in via Montanari 9, il laboratorio “Essere uguali, essere diversi di fronte alla legge” offrirà ai bambini della scuola primaria un’esperienza coinvolgente sul principio di eguaglianza e sugli elementi di discriminazione, richiamando l’articolo 3 della Costituzione, per comprendere il valore delle differenze, grazie agli interventi della direttrice del dipartimento Donata Gottardi e della docente Alessandra Cordiano. Nel frattempo, nel Polo Santa Marta di via Cantarane 24, gli alunni della scuola secondaria di primo grado avranno l’opportunità di conoscere gli strumenti del marketing che le aziende utilizzano per attirare l’attenzione dei consumatori con “La pubblicità questa sconosciuta” tenuto da Federico Testa, docente di Economia e gestione delle imprese. Sempre in Santa Marta, i ragazzi della scuola primaria verranno coinvolti nel laboratorio “Come nascono i prodotti e perché qualcuno li produce”, guidati dal docente di Economia e gestione delle imprese Claudio Baccarani e nel Kidslab “Dall’idea, passando per il progetto, fino all’impresa”, in cui i ragazzi e le ragazze potranno imparare cos’è un’impresa e come si diventa imprenditori.

Nella stessa mattinata, al Polo Zanotto, viale dell’Università 4, gli alunni diventeranno piccoli scrittori costruendo una fiaba ispirata al viaggio in Spagna di Andersen, grazie a “Storia di un brutto anatroccolo e di un elefante invisibile. Viaggio di Andersen in Spagna (1862)”, laboratorio guidato da Antonella Gallo, docente di Letteratura spagnola, che li farà riflettere sull’importanza della cultura d’appartenenza di ciascuno. Potranno, inoltre, giocare a fare gli esploratori con il laboratorio “La cartografia storica come percorso di riconoscimento dei luoghi significativi della città”, accompagnati da Gianmarco Lazzarin, docente di Tipografia e cartografia, che li condurrà in un percorso di riconoscimento dei luoghi più suggestivi di Verona.

Spostandosi alla Biblioteca Civica di via Cappello 27, si potrà partecipare all’incontro “1,10,100,1000 notti di luna. Probabilità in fiaba”, organizzato in collaborazione con Istat. Il laboratorio, sempre diviso nei due turni mattutini, permetterà ai bambini di avvicinarsi alla statistica utilizzando le fiabe. Gli appuntamenti della mattina si svolgeranno anche al Sea Life aquarium di Gardaland, dove bambini e bambine della scuola primaria impareranno ad allestire con le proprie mani un vero acquario nei due turni previsti: dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, spazio a laboratori e workshop dedicati agli insegnanti, che anche in questa edizione hanno registrato il tutto esaurito. A Veronetta, nella Sala Barbieri di Palazzo Giuliari in via dell’Artigliere 8, i partecipanti potranno accrescere la propria consapevolezza sull’era in cui stiamo vivendo con il laboratorio “L’età dei numeri”, tenuto da Marco Minozzo, docente di Statistica, che analizzerà come le informazioni vengano costantemente raccolte dai moderni elaboratori elettronici. Contemporaneamente, a Borgo Venezia, nell’Aula Magna in via Casorati 43 del dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento, si terrà il laboratorio “I lanci: imparare a lanciare e ad afferrare la palla” a cura di Valter Durigon, docente di Attività motoria in età evolutiva, che illustrerà il metodo corretto per eseguire lanci e prese migliorando l’efficienza fisica e l’espressione rapida della forza.

Alle 16.30, la redazione de L’Arena di Corso Porta nuova 67, apre le porte a bambini e ragazzi che, accompagnati dai loro genitori, potranno parteciperanno al laboratorio su prenotazione “Nel cuore dell’informazione”. I giornalisti del quotidiano li guideranno alla scoperta del dietro le quinte del lavoro di un giornale locale. I ruoli, i settori, la gestione delle notizie. Una visita guidata per capire come nasce ogni giorno il giornale dei veronesi. Alla stessa ora, nel Centro di Riuso Creativo dell’ex Arsenale Militare, Palazzina 15 di fronte alla sede della Polizia Municipale, bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, con piccoli pezzi di legno e materiali di riuso, potranno costruire e inventare con la loro fantasia nel laboratorio, su prenotazione, “Giochi in libertà” ideato dall’eco sportello del Comune di Verona.

Kidsuniversity Verona è organizzata dall’università di Verona e da Pleiadi Science Farmer con il patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Verona, del Miur - Ufficio scolastico regione Veneto ambito territoriale di Verona, di Eucunet, la rete europea delle università dei bambini, con la partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media partnership de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi, Atv e con il supporto del partner tecnico Latte Verona.

