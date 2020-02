Mostra Carlo Scarpa, nuovi laboratori dedicati alla lavorazione delle perle di vetro

In occasione della mostra “Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931”, riprendono le lezioni per conoscere e sperimentare l’arte della lavorazione del vetro. Da venerdì 31 gennaio, sono in programma cinque laboratori, riservati agli adulti, organizzati dal Comune in collaborazione con la cooperativa Le Macchine Celibi.

Durante la lezione, l’insegnante Elena Ricci presenterà la tecnica “a lume”, che permette di lavorare e decorare il vetro, e poi guiderà nella creazione delle perle. I laboratori, della durata di 2 ore, si terranno al Glass Lab di via Madonna del Terraglio 10/a, tutti i venerdì dal 31 gennaio al 21 febbraio, a partire dalle 10. L’ultimo appuntamento è in programma martedì 25 febbraio, alle 17.

L’iscrizione è obbligatoria, al costo di 25 euro a persona. A ciascun partecipante sarà riservato un biglietto d’ingresso alla mostra dedicata a Carlo Scarpa, in corso al Museo di Castelvecchio.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 045.8036353, 045.597140 o inviare una mail a segreteriadidattica@comune. verona.it.