La libreria la Feltrinelli di Verona ospita Arteteca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

La Feltrinelli di Verona ospita Surus e Cornacchia. Continua il viaggio in giro per l’Italia delle mascotte Arteteca. Stavolta il cane giocoliere di Caravaggio e l’elefantino di Annibale faranno tappa alla libreria Feltrinelli della città di Romeo e Giulietta. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio alle ore 16.30 presso la sede di via Quattro Spade, 2.

Ad accogliere tutti i bimbi che accorreranno una lettura animata ed un laboratorio ludico ispirato al libro “Surus l’elefante bambino, Cornacchia il cane giocoliere”. Un testo nato nell’ambito del progetto Arteteca ludoteche museali, progetto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa rientra in una serie di laboratori ideati e organizzati nelle Feltrinelli delle principali città italiane. Il libro “Surus l’elefante bambino, Cornacchia il cane giocoliere, edito da Iemme edizioni di Ivan Esposito, illustrato da Valentina De Luca, nasce per raccontare la storia di Arteteca. Due ludoteche museali, una nata nel Pio Monte della Misericordia a Napoli e l’altra nel Museo archeologico dell’Antica Capua a Santa Maria Capua Vetere. Il libro di storie illustrate racconta due gesta.

Quelle di Surus, a piedi dalla Siria all’Italia lungo le sponde del Mediterraneo. L’elefante bambino diventerà un forte e coraggioso soldato dell’esercito di Annibale, ma capirà che la paura è l’unico nemico da combattere. Cornacchia, invece, ha un sogno e un grande amico: Caravaggio, un pittore un po’ strano che però è sparito. Il piccolo cane giocoliere lo cercherà a lungo, incontrando cavalieri bizzarri e scienziati curiosi: un viaggio che lo porterà a scoprire il segreto della Luce.