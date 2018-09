Kidsuniversity Verona prosegue: il programma dei laboratori di giovedì 20 settembre

Proseguono giovedì 20 settembre gli appuntamenti nei laboratori e nelle aule universitarie di Kidsuniversity. Le attività organizzate per le scolaresche e tenute da docenti e ricercatori. I laboratori universitari saranno suddivisi in due turni, dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 10.45 alle 12.15.

Nell’aula 5 della piastra Odontoiatrica del Policlinico di Borgo Roma, Mirella Ruggeri e Marcella Bellani, docenti di Psichiatria e Maria Gloria Rossetti, psicologa coordineranno “Il laboratorio dei pensieri”. Bambini e bambine capiranno come il nostro cervello elabora le informazioni che provengono dall’ambiente esterno trasformandole in pensieri . Potranno inoltre, conoscere le tecniche di ricerca più innovative utilizzate per lo studio dei meccanismi cerebrali. Nel dipartimento di Informatica di Cà Vignal 2, Strada Le Grazie 15, nell’aula M, si terrà il laboratorio “La matematica delle bolle di sapone”. Sisto Baldo, docente di Analisi matematica, Marco Caliari, docente di Analisi numerica, Francesca Mantese, docente di Algebra, Antonio Marigonda, docente di Analisi matematica, Giuseppe Mazzuoccolo, docente di Geometria, Alice Raffaele, dottoranda in Matematica, Annalisa Massaccesi, assegnista di ricerca, guideranno i ragazzi nel riconoscimento dei principi matematici e fisici che stanno alla base della creazione delle bolle di sapone.

“Scopri l’Unione europea e conosci i tuoi diritti” è, invece, il titolo del laboratorio in programma nella Sala D’Ardizzone del dipartimento di Scienze giuridiche in via Montanari 9. Maria Caterina Baruffi, docente di Diritto dell’Unione europea e di Diritto internazionale progredito, Isolde Quadranti, responsabile del Centro di documentazione europea, condurranno bambini e bambine alla scoperta di come l’Unione europea sia più vicina di quanto non si possa pensare alla nostra realtà quotidiana indagando sul “mistero dell’identità nella diversità”.

In contemporanea, nell’ aula SMS 1 del dipartimento di Economia aziendale nel Polo Santa Marta, Chiara Leardini e Maurizio Pizzamiglio, docenti di Programmazione e controllo, insegneranno ai giovani studenti come determinare il costo di produzione di una serie di beni e servizi scelti tra quelli che appartengono alla loro vita quotidiana nel laboratorio “Quanto costa?”. Sempre in Santa Marta, nell’aula SMT 08, si terrà il laboratorio “Come arrivano i giocattoli”. Ivan Russo e Ilenia Confente, docenti di Economia e gestione delle imprese, spiegheranno come funziona l’ intera catena di fornitura dei giocattoli, dalle modalità ai luoghi di produzione fino alla distribuzione logistica e all’arrivo nei punti vendita. Nell aula SMT 04, invece, Veronica Cicogna, docente di Statistica, terrà il laboratorio “Giocare con la Statistica” che ha l’obiettivo di far capire questa disciplina aiuti ad affrontare le questioni rilevanti della vita di tutti i giorni. Partendo da situazioni reali della vita i bambini dovranno risolvere alcuni problemi sotto forma di gioco avvicinandosi ai concetti base della statistica descrittiva e del calcolo delle probabilità.

Al polo Zanotto nell’aula 1.6, Emanuela Gamberoni, docente di Geografia coordinerà il laboratorio “Le tre verità: l’Africa dei griot” che prende spunto dal cortometraggio di animazione “Les trois verites” di Louisa Beskri e Adehan Wakili. Nell’aula 1.5 invece, nel laboratorio “Scrivere per immagini. Dai geroglifici alle “faccine”. Viaggio alla scoperta della nascita della scrittura”, i giovani alunni, sotto la guida di Paola Cotticelli, docente di Glottologia e linguistica, Federico Giusfredi, docente di Storia del vicino Oriente antico, Stella Merlin, Valerio Pisaniello, Alfredo Rizza, docenti di Glottologia e linguistica, andranno alla scoperta delle caratteristiche fondamentali dei dei sistemi ideografici, logografici, sillabografici e infine alfabetici.

Kidsuniversity è organizzata dall’università di Verona e da Pleiadi Science Farmer con il patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Verona, del Miur - Ufficio scolastico regione Veneto ambito territoriale di Verona, di Eucunet, la rete europea delle università dei bambini, con la partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media partnership de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi, Atv e con il supporto del partner tecnico Latte Verona.

Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.

Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.kidsuniversityverona.it.

