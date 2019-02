Intervista alla fotografa contemporanea tedesca Jessica Backhaus ospite a Verona

È stata la tedesca Jessica Backhaus l'ospite della terza serata della stagione culturale di Shoot, venerdì 22 febbraio 2019. L'incontro, svoltosi presso l'ex chiesa di Santa Maria in Chiavica, ha messo al centro la fotografia contemporanea, di cui la Backhaus è una tra le massime esponenti in Germania. La fotografa indaga le domande esistenziali dell'uomo e tenta di trovare una risposta nella contemplazione degli oggetti. I suoi scatti riflettono la semplicità di un giorno andato, la poesia visiva scovata dentro momenti fugaci.

Le sue fotografie si trovano in diverse e rilevanti collezioni d’arte tra cui la Art Collection Deutsche Börse in Germania, la ING Art Collection in Belgio, la Art Collection of the Taunus Sparkasses, sempre in Germania, la Collection of the Museum of Fine Arts negli Stati Uniti e la Margulies Collection di Miami. Ad oggi conta otto volumi, tutti pubblicati da Kehrer Verlag (Berlino): “Jesus and the cherries” (2005), “What still remains” (2008), “One day in november” (2008), “I wanted to see the world” (2010), “One day – 10 photographers” (2010), “Once, still and forever” (2012), “Six degrees of freedom” (2015), “A trilogy” (2017).

Durante la serata è stato possibile acquistare i libri della fotografa allo stand allestito dalla libreria MiCamera di Milano.

Jessica Backhaus nasce nel 1970 a Cuxhaven, in Germania. Studia Fotografia e Comunicazione Visiva a Parigi, dove incontra Gisèle Freund nel 1992, che diventa sua mentore. Dal 1995 al 2009 ha vissuto a New York. Oggi vive e lavora a Berlino.

L'Associazione culturale SHOOT nasce nel 2014 a Verona. Organizza un calendario di incontri con autori contemporanei e fotogiornalisti di respiro internazionale, propone workshop per lo sviluppo autoriale, corsi di fotografia con indirizzo creativo ed esposizioni.