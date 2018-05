Iwbank private investments: a Verona l’educational tour 2018 dedicato al trading

L’IW TRADING MASTER - Educational Tour 2018, è un ciclo di incontri organizzato da IWBank Private Investments, Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione del patrimonio di individui e famiglie che vanta una posizione di leadership nel Trading Online, grazie a una delle offerte più evolute del mercato, con l’accesso a oltre 50 mercati finanziari internazionali attraverso piattaforme proprietarie.

L’iniziativa di IWBank Private Investments, che si concluderà a maggio dopo aver toccato 5 città italiane, domani 8 maggio farà tappa a Verona (presso il Teatro Ristori, in via Teatro Ristori, 7, ore 15). L’appuntamento gratuito, prevede un format ricco di spunti formativi e operativi con una sessione di approfondimento su esperienze e tecniche di trading direttamente dalla voce di trader professionisti indipendenti che utilizzeranno, a mercati aperti, le piattaforme e i servizi evoluti messi a disposizione dalla Banca. L’incontro, focalizzato su strumenti Azionari, prevede l’intervento di Anna Rita Birtolo, Business Development Manager di Equity and Derivatives Markets, Luca Bagato, Head of Sales, Strategy & Business Development del mercato Euro TLX e di trader indipendenti.

“La formazione è da sempre un elemento imprescindibile per una realtà come IWBank che continua a promuovere iniziative educational di alto profilo. Nell’attuale contesto di mercato caratterizzato da un ritorno della volatilità, riteniamo cruciale affiancare coloro che vogliono operare in autonomia e con consapevolezza sui mercati, facilitando la piena comprensione delle piattaforme e dei più importanti market mover e fornendo un quadro aggiornato sulle opportunità di trading offerte dai principali listini regolamentati”- ha commentato Alessandro Forconi, Responsabile Area Trading e Mercati di IWBank Private Investments. Per partecipare è obbligatoria la registrazione sul sito www.iwtradingmaster.it, fino ad esaurimento posti.