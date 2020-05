"Io e te insieme. Mano nella mano", la prima pubblicazione di Alberto Giovanni Tagliente

Officina Grafica Edizioni ha appena pubblicato il libro di esordio di Alberto Giovanni Tagliente "Io e te iniseme. Mano nella mano" - Codice isbn 978-88-99278-373. Chi non ha mai vissuto almeno una storia d’amore? Chi non ha provato la sensazione del sentirsi un tutt’uno con la persona che ti sta accanto? Di questo parla il libro di Alberto Giovanni Tagliente. Magia, incanto, reazioni chimiche nel nostro cervello. Chiamatele pure come volete e come si addicono meglio alla vostra personalità, ma la sostanza non cambia: la mia relazione è durata più di tre anni e le emozioni che mi ha dato ed i sentimenti che sono nati in me, mi hanno reso una persona migliore, per magia, un uomo. Per magia, oggi, l’incanto è finito. Così introduce Alberto Giovanni il suo racconto.

L'uscita era prevista per l'inizio di marzo ma poi con lo scoppio dell'epidemia coronavirus tutto si è bloccato; non potendo organizzare presentazioni e meeting tutto è stato posticipato a data da destinarsi. Tuttavia, ad aprile, autore ed editore hanno deciso di pubblicarlo volendo portare comunque un contributo a rendere meno pesante questa situazione. E la lettura aiuta!

Le presentazioni avranno luogo appena sarà possibile, presto speriamo!

Intanto il libro è disponibile in libreria e sul sito https://www.officinagraficaeditoriale.it/stampa-libri-web/acquista/officina-grafica-edizioni/memorent/io-e-te-insieme-mano-nella-mano/.

Chi è Alberto Giovanni Tagliente? Nasce a Verona il 21/11/1997 ed inizia ad avvicinarsi alla scrittura e alla musica durante gli anni delle scuole superiori. La penna e le corde della chitarra che suona sono gli stumenti attraverso i quali va scovando quello che si nasconde in lui, rielaborando e portando su carta bianca o pentagrammata quel vortice di emozioni che definisce ispirazione.

Durante gli anni del liceo partecipa a diversi concorsi di poesia fra i quali il 3. concorso nazionale di poesia “Luciano Nicolis”, raggiungendo il primo premio per la sezione del I.S.I.S.S. Carlo Anti con “Il profumo dell’essere”. Nel frattempo crea la sua prima formazione musicale con la quale suonerà un pò in tutta Italia fino all’apice coclusosi con una tournèe in est Europa. Alberto oggi studia chitarra all’ultimo anno del conservatorio di Verona e nuove idee, progetti e collaborazioni fioriscono ogni giorno.