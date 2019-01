Incontri con la cultura russa, alla scoperta del cinema di Končalovskij: i film in programma

Alza il sipario sul talento del regista, sceneggiatore e produttore moscovita, Andrej Končalovskij, la 10^ edizione degli Incontri con la cultura russa, la rassegna annuale dedicata al cinema russo in programma ogni lunedì dal 14 gennaio al 18 marzo al palazzo della Gran Guardia di Verona (Sala Convegni 3° piano, ingresso libero). Organizzato e promosso da Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Casa Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond, con il patrocinio del Comune di Verona, il cineforum ripercorre in 10 pellicole 6 decenni di cinematografia firmati da Končalovskij, un artista poliedrico, capace di scorgere, interpretare e suggerire le diverse sfumature dei diversi protagonisti, mondi e milieu della Russia contemporanea, e non solo.

Per Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia: “Oltre ad essere uno dei più grandi protagonisti del cinema mondiale, Andrej Končalovskij offre alcune delle più sincere fotografie d’autore su grande schermo dell’epoca contemporanea e delle sue trasformazioni. Uno sguardo sul mondo e sulla Russia che speriamo rappresenti un ulteriore stimolo ad approfondire la conoscenza e il dialogo culturale tra i nostri Paesi”.

«La rassegna – spiega Giancarlo Beltrame, da due anni curatore degli Incontri con la cultura russa – mette a fuoco il legame profondo di Končalovskij con quella che più volte nelle sue interviste ha chiamato "l’anima russa": l’animo slavo che sopravvive sempre, oltre la storia e i regimi politici. In questi dieci film abbiamo voluto concentrare più di mezzo secolo di carriera e coerenza artistica, in cui Končalovskij ha saputo mantenere un’incredibile lucidità di analisi, con freschezza e inventiva».

Il calendario dei prossimi appuntamenti

Lunedì 21 gennaio 2019 - ore 20.30

Первый учитель - Il primo maestro

Regia di Andrej Končalovskij - anno: 1965, durata: 98'

Lunedì 28 gennaio 2019 - ore 20.30

Андрей Рублёв - Andrej Rublev

Regia di Andrej Tarkovskij - anno: 1966, durata: 185'

Lunedì 4 febbraio 2019 - ore 20.30

Дядя Ваня - Zio Vanja

Regia di Andrej Končalovskij - anno: 1970, durata: 99'

Lunedì 11 febbraio 2019 - ore 20.30

Ближний круг - Il proiezionista

Regia di Andrej Končalovskij - anno: 1991, durata: 139'

Lunedì 18 febbraio 2019 - ore 20.30

Рай - Paradise

Regia di Andrej Končalovskij - anno: 2016, durata: 135'

Lunedì 25 febbraio 2019 - ore 20.30

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж - Storia di Asja Kljačina, che amò senza sposarsi

Regia di Andrej Končalovskij - anno: 1967, durata: 99'

Lunedì 4 marzo 2019 - ore 20.30

Курочка Ряба - Asja e la gallina dalle uova d'oro

Regia di Andrej Končalovskij - anno: 1994, durata: 112'

Lunedì 11 marzo 2019 - ore 20.30

Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына - Le notti bianche di un postino

Regia di Andrej Končalovskij - anno: 2014, durata: 91'

Lunedì 18 marzo 2019 - ore 20.30

Дом дураков - La casa dei matti

Regia di Andrej Končalovskij - anno: 2002, durata: 109'