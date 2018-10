Al via la nuova stagione letteraria "Incontri con L'Autore" a Concamarise

A partire da venerdì 19 ottobre fino a venerdì 14 giugno debutterà la nuova stagione letteraria "Incontri con l'autore" di Concamarise. Dieci incontri suddivisi tra la Ex chiesa Antica dei S. Lorenzo e Stefano in via Piazza e la Sala Civica in via Capitello. Un evento organizzato dalla Associazione Culturale La Pianura con il ramo Pianura Cultura, in collaborazione con il Comune di Concamarise e per il secondo anno patrocinata dalla Provincia di Verona.

Il programma