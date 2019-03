L'Iliade di Baricco e Ippogrifo fa incetta di premi al Festival Veneto del Teatro

Lo spettacolo teatrale Iliade di Ippogrifo Produzioni risulta vincitore del Festival del Teatro Veneto 2019. Doppio riconoscimento per la casa di produzione veronese che si aggiudica il Primo Premio per il Miglior Spettacolo ed il Primo Premio alla Regia per Alberto Rizzi.

Adattamento corale del libro di Alessandro Baricco L’Iliade, lo spettacolo di Ippogrifo Produzioni ha debuttato a Verona nel dicembre del 2015. Numerose le repliche compiute dalla data del debutto ad oggi, fino alla selezione tra i finalisti della Quinta Edizione Festival del Teatro Veneto che si svolge a San Donà di Piave (TV) con la direzione artistica de Il Teatro dei Pazzi. Sede del Festival è il Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave, gioiello di architettura ed ingegneria ad opera e firma dell’architetto portoghese Goncalo Byrne.

Il Festival si è consolidato negli anni come indicatore delle migliori produzioni e case di produzione teatrali venete e come opportunità di incontro artistico. Alto l’apprezzamento della cittadinanza che si è manifestato con una altissima partecipazione di pubblico ed una platea attenta in occasione della replica di Iliade lo scorso 19 gennaio, replica che Ippogrifo ha realizzato appunto in qualità di finalista del Festival.

La giuria tecnica ed artistica del Festival ha consegnato il doppio riconoscimento ad Ippogrifo Produzioni presso il Teatro Metropolitano Astra in occasione della serata di gala e premiazioni sabato 16 marzo. Grande soddisfazione per Ippogrifo Produzioni e per il direttore artistico e regista Alberto Rizzi che dopo i successi di Sic Transit Gloria Mundi riceve un nuovo riconoscimento per il proprio percorso artistico e teatrale.