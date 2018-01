Il cuore di Verona: passeggiata culturale alla scoperta del quartiere San Zeno

DOMENICHE ALLA SCOPERTA DELLA (S)CONOSCIUTISSIMA VERONA - Ogni domenica pomeriggio, da settembre a maggio, l’Associazione Culturale Guide Center Verona porta i cittadini di Verona, e tutti coloro che vogliono scoprire angoli meno “turistici” della città scaligera, alla scoperta delle bellezze nascoste, in compagnia di guide turistiche autorizzate.

Domenica 28 gennaio alle ore 15.00 passeggeremo ne Il cuore di Verona: Porta San Zeno è l’ingresso in uno dei quartieri più autentici della città, che racconteremo attraversando gli angoli meno conosciuti, tra capolavori dell’arte e aneddoti di folclore veronese. Il quartiere di San Zeno, rimasto fuori dalle mura cittadine fino al ‘300, era infatti tradizionalmente un quartiere popolare, i cui abitanti, ai quali tradizionalmente si riconosce di conservare il vero spirito della città, vivevano attorno all’elemosina e alle attività della basilica.

A pochi passi dalla Chiesa intitolata a San Zeno, sorge quella piccola e misconosciuta dedicata a San Procolo, quarto Vescovo di Verona. L'edificio, costruito sui resti di una necropoli pagana, è stato oggetto di numerosi interventi di abbellimento e di ingrandimento. Perduta nel 1806 la funzione di parrocchia, dopo il restauro degli anni Ottanta ha ritrovato parte dell'antico splendore e restituito alla città alcune delle più antiche testimonianze sulle origini del cristianesimo veronese. L’itinerario si concluderà in Regaste San Zeno, dove ammireremo Palazzo Del Bene, costruito in stile tardo-gotico nella seconda metà del Quattrocento. Questa zona ci offrirà lo spunto per raccontare storie di vita popolare, leggende e curiosità legate non solo ai monumenti, ma anche al fiume Adige e alla toponomastica della città.

IL CUORE DI VERONA: QUARTIERE SAN ZENO

Orario: h. 15.00 dove: a Porta San Zeno (lato città)

Costo: adulti € 10,00 a persona, € 5,00 ridotto ragazzi 12-18 anni; gratis per bambini 0-11 anni

Durata: circa 2 ore; è consigliata la prenotazione!

Per informazioni e prenotazioni Guide Center Verona – Interrato Acqua Morta 3/c, 37129 Verona tel. 045 595047 | info@turismoverona.it | www.veronaguide.it |

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 4 febbraio: IL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE Incontro ore 14.45 davanti al Duomo di Verona + biglietto ingresso non residenti € 2,00 p/p

Domenica 11 febbraio: SANTA TOSCANA Incontro ore 14.45 davanti alla Chiesa (piazza XVI Ottobre)

Sabato 17 febbraio: visita guidata alla mostra BOTERO Incontro ore 16.45 alla Biglietteria del Museo + biglietto ingresso € 12,50 p/p PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA con prepagamento entro giovedì 1° febbraio

Domenica 18 febbraio: SANMICHELI E L'ARTE RINASCIMENTALE Incontro ore 14.45 in piazza Bra allo stand Taxi

Domenica 25 febbraio: IL QUARTIERE DEI FILIPPINI Incontro ore 14.45 a Ponte Navi (lato San Fermo)