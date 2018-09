Idee per creare la giusta atmosfera: Francesco Pasi presenta il mobile bar Ellipse

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

La zona giorno di una casa, si sa, è il luogo dedicato alla convivialità, ma è anche un rifugio personale, dove dedicarsi alle proprie passioni e a momenti di relax. Ma come creare la giusta atmosfera? Francesco Pasi presenta il mobile bar Ellipse, un arredo unico dalla raffinatezza esclusiva, che completa ed impreziosisce l’area living e dining. Una struttura realizzata interamente in legno massello di noce, ante e cassetti in palissandro, disponibili in differenti finiture: il mobile bar della nuova collezione Ellipse è perfetto per avere a portata di mano vino, bevande e distillati. Le due ante suddivise in vani contengono spazi attrezzati ideali per disporre calici e bicchieri. La parte centrale, oltre a quattro cassetti utili per riporre gli strumenti per cocktail o per la decantazione del vino e dei liquori, è composta da due colonne dove riporre le bottiglie in posizione orizzontale.

Lo schienale interno è realizzabile a specchio, verniciato o rivestito in pelle Nabuk o velluto, così come dentro ai cassetti. Il mobile bar è inoltre illuminato da LED che si accendono automaticamente all’apertura delle ante. Sulla facciata esterna, è protagonista l’immancabile ellisse, leitmotiv dell’intera collezione. Oltre ad essere elemento decorativo, funge anche da maniglia; può essere prodotta in qualsiasi tipologia di marmo, dall’Emperador Dark e Light, al Grey stone, all’onice. Non solo legno pregiato e marmo, il mobile bar Ellipse si illumina anche di dettagli in metallo come il cromo, l’oro lucido o satinato e il nichel opaco. Un arredo che esplora la dimensione dei volumi e dei chiaroscuri, arricchendo la stanza di suggestioni e maestria artigianale, nonché un mobile pratico e funzionale, meraviglioso attore dell’abitare contemporaneo.

Francesco Pasi S.r.l. Via Farfusola, 10 Bonavicina (VR) pasi@francescopasi.it T. 045 7103432 www.francescopasi.it

