Serata di teatro esperienziale all'Hotel Corte Ongaro con Fucina Culturale Machiavelli

Hotel Corte Ongaro è il luogo ideale per vivere Real Life Theatre, uno spettacolo che nasce in spazi non convenzionali. Sabato 28 luglio sul Roof Garden dell’Hotel Corte Ongaro il nuovo format di teatro esperienziale per pochi spettatori di Fucina Culturale Machiavelli, dopo il successo dello spettacolo Cecità, torna con Lancelot, una produzione nata in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona.

Uno spettacolo particolare quindi, perchè proposto in quattro repliche – alle 18, 19.15, 21 e 22.15 – per dieci spettatori per volta, in un luogo non canonicamente deputato al teatro, anche se di recente orientato ad ospitare cultura nelle diverse forme: musica, teatro, poesia e lezioni.

Dall’estate 2018 infatti Hotel Corte Ongaro ha dato vita a una rosa di eventi e ha proposto ospiti internazionali e artisti veronesi di rilievo, tra gli altri il cantautore Paolo Russo, il trio dell’Orchestra Machiavelli e Gabriele Bolcato Quartet.

Real Life Theatre è un progetto site specific e per pochi spettatori, in linea con la ricerca di un teatro che sia innanzitutto esperienza; un teatro contemporaneo che, invece di abbattere la terza parete, la espande, facendoci rivivere spazi di Verona nascosti e poco conosciuti con occhi diversi.

La trama si rifà alla vicenda di Ginevra e Lancillotto dal ciclo di Chrétien de Troyes, ma i punti di svolta sono nelle mani del pubblico, che guiderà in tempo reale la trama e gli attori, per un esperienza teatrale imperdibile. Real Life Theatre è una produzione che vede lo spettatore protagonista, poiché con le sue scelte potrà influire sulla trama e quindi l'andamento dello spettacolo.

In scena gli attori Anna Benico, Stefano Zanelli e Mauro Bernardi, su testo e regia di Sara Meneghetti.

Info su www.reallifetheatre.it, biglietti sul sito Eventbrite a questo link.

Info a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com