Il programma degli appuntamenti di Hostaria, il festival del vino a Verona tra musica e sapori

I Sonohra, Red Canzian, Sara Simeoni: saranno tra gli ospiti della quinta edizione di Hostaria, il festival che celebra il vino, i sapori, e lo “stare bene” all’aperto, che torna ad incantare Verona dall’11 al 13 ottobre 2019.

Molte le novità di quest’anno: più di 250 tipi di vino con 53 aziende vitivinicole provenienti dal veronese, dall’Italia e, novità assoluta, tre cantine dalla Francia. Degustazione dell’Olio EVO (extra vergine d’oliva di alta qualità). Ospitati sul Ponte di Castelvecchio, romantica porta di ingresso alla città antica, una selezione tra i migliori produttori olivicoli del territorio offrirà degustazioni gratuite e aperte a tutti, occasione unica per conoscere e avvicinarsi a questo prodotto d’eccellenza proveniente dagli ulivi del Veneto e del Lago di Garda.

Il pesce di Caorle: un’eccellenza veneta sbarca a HOSTARIA, con piatti tipici come polenta e moscardini (noti per le importanti proprietà organolettiche) in formato “da passeggio”, per ricordare come Caorle non sia solo sole e mare, ma anche meta gourmet dell’Adriatico. I vini di “Trentino & Wine”: presente a HOSTARIA con tre casette di degustazione nei Giardini di Piazza Indipendenza, il Consorzio “Vini del Trentino” proporrà più di 50 referenze vitivinicole. Si potranno assaggiare numerosi spumanti a metodo classico di montagna, Trentodoc, Nosiola, Müller Thurgau e, per i prodotti a bacca rossa, Marzemino e Teroldego.

Nuovo percorso enogastronomico e culturale di 3 km, dai Giardini dell’Arsenale ai Giardini di Piazza Indipendenza, alla scoperta di scorci unici e suggestivi non contemplati nelle passate edizioni, come l’Arco dei Gavi e il Balcone di Giulietta. Nuova location del Biglietto di Coppia, con il brindisi esclusivo sulla Terrazza di Giulietta, di fronte al celebre Balcone, offerto dal Consorzio Lessini Durello. Ben 18 Sbecolerie sempre più specializzate con formaggi del consorzio Monte Veronese in tutte le stagionature (con approccio alla degustazione a cura del Consorzio di Tutela) e le offerte dei macellai gastronomi. Quest’anno lo spazio nel percorso del centro è stato riservato a sbecolerie che propongono piatti e prodotti tipici veronesi. Le cantine della Foresteria e delle “Tre Venezie” saranno accompagnati da eccellenze gastronomiche delle regioni presenti. Più di 30mila persone attese, provenienti dall’Italia, dall’Europa e dagli Stati Uniti e 77 stand complessivi.

Hostaria 2019, il programma degli eventi

VENERDÌ 11 OTTOBRE

Cortile Mercato Vecchio

Ore 19: Inaugurazione

Ore 21: SONOHRA, canzoni a “cuore aperto”

Arsenale

Ore 21: DISPERATO CIRCO MUSICALE - Concerto festoso di ritmi, colori e travolgente vivacità

SABATO 12 OTTOBRE

Dalle 13: esibizioni flash a cura della FUCINA MACHIAVELLI sulle vie del percorso

sulle vie del percorso Dalle 15: sfilata SI FA BAND sulle vie del percorso

Cortile Mercato Vecchio

Ore 16: incontro pubblico con RED CANZIAN – “Il calicanto e la vite”

– “Il calicanto e la vite” Ore 19: CONFERENZA ZEN di Alan Watts

Arsenale

Ore 18: ENSEMBLE MACHIAVELLI – concerto/spettacolo a tema ambientale “I shot the albatroos/La ballata del vecchio marinaio”

Osteria La Mandorla

Ore 20: concerto con canzoni da osteria

DOMENICA 13 OTTOBRE

Ore 10: Chiesa di Santa Anastasia messa di benedizione della vendemmia animazione CHORUS

Dalle 12: CHORUS esibizioni flash sulle vie del percorso

Cortile Mercato Vecchio

Ore 16: incontro pubblico con SARA SIMEONI – “L’estate del 1978, la storia di una leggenda”

inoltre

La vignettista CHARLOTTE SCIMEMI omaggia le cantine

L’artista dei colori MAURIZIO ZANOLLI ne “I colori della terra nell’acqua”

Il “piano libero” ai giardini dell’Arsenale

