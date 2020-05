A Verona audizioni aperte per entrare a far parte del cas di "Gruffalò"

Fondazione Aida sta selezionando quattro performer da inserire nel cast del nuovo musical “Gruffalò, musica per ragazzi e non solo…” tratto dall’omonimo bestseller “The Gruffalo” di Julia Donaldson, una coproduzione che vede il coinvolgimento del Centro Servizi Culturali Santa Chiara e del Teatro Stabile del Veneto oltre che la collaborazione della Bernstein School of Musical Theater che vedrà la Direttrice Shawna Farrell in veste di vocal coach.

La commedia musicale sarà diretta da Manuel Renga, adattamento drammaturgico di Pino Costalunga e musiche di Patrizio Maria d'Artista. Si tratta della prima produzione completamente made in Italy tratta da questo testo: Fondazione Aida ha infatti ottenuto i diritti dalla casa editrice inglese Macmillan Children’s Books in forza dell’esperienza maturata in quasi quarant’anni di attività dedicata al teatro per i ragazzi e grazie al successo ottenuto dai precedenti musical (tra i più fortunati si ricorda Il Magico Zecchino d’Oro e Favole al telefono).

Le audizioni si svolgeranno a Verona presso il Teatro Filippini (Via Dietro Filippini, 1, 37121). Le giornate del casting verranno comunicate direttamente ai candidati selezionati non appena l’emergenza legata al Covid19 ne permetterà la pianificazione (indicativamente tra giugno e metà luglio). Il debutto e tour sono al momento in programma per la prossima stagione.

Si cercano quattro performer accomunati da una spiccata predisposizione al teatro fisico, alla danza e capacità mimiche. Per la parte del mostro si cerca un attore e cantante basso/baritono pop piuttosto corpulento, per il ruolo del serpente si prevede un attore e cantante tenore pop longilineo. Il topolino sarà invece interpretato da un’attrice e cantante soprano/mezzo soprano. Per gli altri ruoli si cerca un’attrice e cantante mezzo soprano/contralto pop.

Informazioni e contatti

Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2020 a spettacoli@fondazioneaida.it.

Per maggiori dettagli sul materiale da inviare si riporta al bando pubblicato sul sito www.fondazioneaida.it. Informazioni: 045/8001471.