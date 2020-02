È uscito "Gonna", il nuovo singolo del talento veronese della musica reggaeton Daniel

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

È uscito “Gonna”, il nuovo singolo del giovane talento veronese della musica reggaeton Daniel. Dopo “Ti ho sognato” e il grande successo di “Fulmine”, brano da oltre 7 milioni di stream che lo ha portato ad esibirsi ad eventi in tutta Italia, l’artista torna con un’accattivante singolo da ballare. “Gonna” è un’intrigante e coinvolgente brano reggaeton, riletto in chiave dance da club dalle influenze tribal, che racconta di un ballo sensuale che riaccende la passione, ancora pulsante, tra due ex amanti.

«Gonna è un brano club scritto in chiave ironica – racconta Daniel – per far ballare e divertire chi lo ascolta. Parla di una ragazza, con cui c’era stato in passato un vero e proprio colpo di fulmine, rivista dopo tanto tempo all’interno di una discoteca. Lei ha attirato la mia attenzione muovendo a destra e a sinistra la sua semplice gonna rossa mentre ballava sopra ad uno dei tavoli del locale, non pensando che il suo attuale fidanzato la stesse fissando gelosamente. La sua spensieratezza e sfacciataggine assomigliava così tanto alla mia, che da quella sera ho fatto di tutto per tornare insieme a lei, con ottimi risultati».

Daniel (Napoli, 2001) è Daniel Piccirillo, nato a Napoli ma da anni cittadino veronese. Ha iniziato a scrivere i primi testi a 13 anni tra le mura della sua cameretta. Il desiderio di far sentire la sua musica ad un pubblico più ampio lo ha portato poi, nel 2017, ad esibirsi su palchi importanti come quello del noto programma televisivo “TÚ SÍ QUE VALES”, nel corso del quale ha presentato un proprio brano ottenendo un riscontro positivo da parte di tutti i giudici, in particolare da RUDY ZERBI.

Nel 2018 partecipa ai casting di “AMICI”. Dopo aver superato i provini e conquistato di conseguenza il tanto ambito banco, entra ufficialmente a far parte della scuola più famosa d'Italia. Il percorso, durato tre mesi, gli ha permesso di raggiungere il grande pubblico con le sue canzoni (come “CHIAMA ME”) e di stringere un forte legame con i suoi fan. Nel corso del 2019 ha lavorato ad un progetto di duo musicale con ASTOL, pubblicando 4 brani (tra i quali i singoli “FULMINE”, “MOMENTI” e “PROIBITO”), raggiungendo in totale quasi 15 milioni di stream su Spotify. L’artista sta inoltre portando avanti un percorso artistico da solista. Ha appena pubblicato i singoli “TI HO SOGNATO” e “GONNA”. DANIEL fa parte della scuderia di talenti HOKUTO EMPIRE.