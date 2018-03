"Georgiana", in libreria il romanzo d'esordio della giovane veronese Deborah Begali

È uscito ieri, 28 marzo, il primo romanzo di Deborah Begali, giovane autrice veronese esordiente. Georgiana, questo il titolo dell’opera, è una storia d’amore appassionante e ricca d’ironia ambientata nella Londra del primo ottocento.

Il successo

Deborah Begali ha iniziato a pubblicare il romanzo sul web nel 2015 utilizzando una piattaforma online per scrittori. Dopo i numerosi successi conseguiti nella categoria di narrativa storica ha ottenuto l’attenzione della casa editrice Leggereditore, costola di Fanucci Editore. Il romanzo è infatti arrivato tra i finalisti del concorso 2017 Leggereditore. Di lì alla pubblicazione il passo è stato breve. Georgiana è uscito in ebook lo scorso 14 marzo e ora è disponibile in tutte le librerie (a scaffale o su ordinazione). Sin da subito ha riscosso un enorme successo nella categoria Young Adult/ New Adult dello store online Amazon risultando ai vertici dei bestseller nella categoria romanzi d’amore.

Il genere

Il romanzo si ispira ai classici d’amore regency, omaggia il lavoro di Jane Austen, delle sorelle Brontë e, in generale, delle tante pietre miliari della letteratura inglese ottocentesca. Si tratta di un intenso historical romance che narra una vicenda amorosa non convenzionale tra due anime divise da rifiuto e ostinazione. I due protagonisti sono Georgiana, intelligente e arguta giornalista che utilizza uno pseudonimo per irridere la svenevole società del tempo e Lucas Benedict, capitano della regia marina britannica, presuntuoso ma affascinante erede del patrimonio di famiglia.

Deborah Begali

Nata e cresciuta a Castel d’Azzano (Verona), ha 29 anni, da poco trasferitasi nel Villafranchese. Dopo la conclusione degli studi universitari ha intrapreso la carriera di web content e social media manager. Lavora nella comunicazione da quasi un decennio sia sul web che in alcune realtà locali. È articolista per un freepress della zona sud est di Verona e gestisce un portale dedicato all’amusement. Ha viaggiato parecchio e ha avuto la possibilità di visitare i luoghi dove ambienta le sue storie. Nel tempo libero si diletta a scrivere romanzi d’amore con ambientazione storica.

Come ottenere il libro

Georgiana è già in vendita in formato ebook su Amazon. Il cartaceo è disponibile in tutte le librerie, a scaffale o su ordinazione.

Pagina Facebook