Attività per genitori di bambini da 0 a 3 anni, tutte le iniziative di "L'Arca è..."

Proseguono le iniziative del Centro di Consulenza Educativa “L’Arca”, promosse dall’Assessorato all’Istruzione e rivolte ai genitori dei bambini da 0 a 3 anni. Cinque le attività proposte per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Si comincia con “Un libro che parla di te”, laboratori per la realizzazione di libri “personali” e “unici”. Si continua con “Ecco un giocattolo per te”, incontri sul significato del gioco e laboratorio di costruzione di giocattoli. A seguire “Massaggi e coccole”, il contatto corporeo come opportunità di benessere e l’iniziativa “Ti canto in dolce attesa”, dialoghi sonori per sviluppare la relazione col proprio/a bambino/a in attesa della sua nascita. Infine “Faccio tutto da solo, facciamo insieme”, incontri sulla conquista dell’autonomia.

L’iniziativa “Un libro che parla di te”, rivolta a genitori e bambini dai 18 ai 36 mesi, si tiene il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 al Tempo per la Famiglia “La casetta del Porto” in via De Ambrogi 2, nei giorni 4-11-18-25 ottobre e 8 novembre.

“Ecco un giocattolo per te”, rivolta a genitori e bambini dai 18 ai 36 mesi, si tiene il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 al Tempo per la Famiglia “Il Bocciolo”, in via Faliero 79, nei giorni 15-22-29 novembre e 6 dicembre.

“Faccio da solo, facciamo insieme”, per genitori e bambini dai 18 ai 36 mesi, si tiene il martedì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, il 30 ottobre e il 6 novembre al Centro L’Arca, in via Castello San Felice 6.

Al centro Arca si svolgeranno anche le iniziative “Ti canto in dolce attesa” e “Massaggi e coccole”, rivolte a genitori e bambini da 0 a 9 mesi.

“Ti canto in dolce attesa” si tiene il martedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 nei giorni 9-16-23 ottobre e “Massaggi e coccole” il martedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, nei giorni 13-20-27 novembre e 4-11 dicembre.

La partecipazione è gratuita. È possibile iscriversi contattando il Centro di Consulenza Educativa inviando una e-mail a consulenzaeducativa@comune. verona.it o telefonando al 3356723392. Per informazioni rivolgersi alla Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili, via Bertoni 4, tel. 0458079631