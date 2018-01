Ciclo d'incontri per genitori promosso dal Centro di Consulenza Educativa “L’Arca è”

Tre cicli di incontri e laboratori, da febbraio ad aprile, per genitori di bambini da 0 a 3 anni. “Ti osservo, ti penso, ti racconto”, per la realizzazione di libri personali, alternati a momenti di riflessione e confronto, dalle 15.30 alle 17.30, nei martedì 20-27 marzo e 10-17-24 aprile, al Tempo per la Famiglia “Il Tesoro” di via Carmagnola 34 a Ca’ di David.

“Crescere giocando”, incontri di riflessione sul gioco e la sua valenza nello sviluppo: per genitori di bambini da 0 a 10 mesi nei martedì 6-13 febbraio e per genitori con bimbi da 11 a 24 mesi nei martedì 20-27 marzo, dalle 15.40 alle 17.30, al Centro di Consulenza Educativa di via Castello San Felice 6.

“Emozioni sonore”, incontri per genitori in attesa o con bambini nei primi mesi di vita, dalle 15.40 alle 17.30, nei giovedì 6-13 marzo, sempre al Centro di Consulenza Educativa di via Castello San Felice 6.

Per iscriversi alle attività, promosse dall’assessorato all’Istruzione e organizzate dal Centro di Consulenza Educativa “L’Arca è”, è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo consulenzaeducativa@comune. verona.it. Le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo. La partecipazione è libera e gratuita