La Fucina dei Cervelli: didattica online e dal vivo nell’era post-Covid

"La Fucina dei Cervelli" è un progetto di didattica online e dal vivo nato da un’idea di Fucina Culturale Machiavelli, con l’obiettivo di venire incontro ai bisogni legati all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi del territorio di Verona, al fine di aiutarli a costruire un buon metodo di studio, colmare le lacune dei singoli studenti e accompagnarli durante il prossimo anno scolastico. Il progetto si prefigge di offrire supporto scolastico agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado tramite lezioni online in un primo momento – al fine di garantire le norme di sicurezza di studenti e insegnanti ed evitare possibili contagi da Coronavirus – e successivamente in presenza, a domicilio o negli spazi di Fucina Culturale Machiavelli.

La Fucina dei Cervelli offre anche – per gli studenti universitari – supporto per la ricerca del materiale e la correzione delle bozze della tesi di laurea. Il progetto sarà attivo durante l’estate del 2020 – cosicché gli studenti abbiano la possibilità di colmare le lacune formatesi durante l’emergenza sanitaria che ha visto la chiusura delle scuole - e proseguirà con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Una risposta ai danni del Covid-19

L’impatto del Covid-19 sul mondo della scuola è stato imponente, tanto da mettere in difficoltà docenti, alunni e famiglie nella gestione delle lezioni a distanza, dei compiti, dell’apprendimento. Nonostante l’enorme sforzo da parte degli insegnanti, i mesi di quarantena hanno sottoposto a dura prova la motivazione e l’impegno degli studenti, creando un vuoto formativo che senza un adeguato supporto durante l’estate sarà difficilmente colmato in vista del prossimo anno scolastico. Fucina Culturale Machiavelli ha così deciso di sviluppare un progetto di didattica per via telematica e in presenza per affiancare i ragazzi nel recupero delle materie scolastiche, nel rafforzamento del metodo di studio e nello svolgimento dei compiti estivi, al fine di permettere loro un inizio sereno del prossimo anno.

Ore da 60 minuti, individuali e di gruppo, acquistabili online

Le lezioni, della durata di 60 minuti, saranno acquistabili online tramite l’e-commerce de La Fucina dei Cervelli a partire da lunedì 15 Giugno 2020. Una volta scelta la modalità di fruizione delle stesse – individualmente, a coppie o gruppi di tre persone per volta – famiglia e insegnante saranno messi in contatto per fissare i giorni in cui saranno erogate. Le lezioni saranno individuali o per piccoli gruppi di studenti appartenenti alla stessa classe e saranno tenute da laureati e docenti con anni di esperienza nel campo delle lezioni private e dell’insegnamento.

Offrire opportunità lavorative

La Fucina dei Cervelli, inoltre, è un progetto nato per venire anche incontro a coloro che hanno perso il lavoro o si sono trovati in difficoltà a causa del dilagare della pandemia di Covid-19. Uno dei pilastri fondanti di Fucina Culturale Machiavelli è la creazione di posti lavoro, e La Fucina dei Cervelli vuole essere un mezzo per promuovere la crescita professionale ed economica degli insegnanti che fanno parte del team di docenti.

Informazioni e contatti

Tutte le informazioni sul progetto al link: fucinadeicervelli.fucinaculturalemachiavelli.com.