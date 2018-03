Progetto InfoJobClub. "Fotogrammi veneti: i giovani raccontano"

Si conclude il progetto “InfoJobClub: Utile, Bello, Giusto” promosso dal Comune di Castagnaro nell’ambito del Bando della Regione del Veneto ‘Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano’, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Raggio Verde. Il progetto promuove la creazione di strumenti comunicativi utili a sostenere le nuove generazioni nella ricerca attiva del lavoro.

A tale scopo si sono realizzati con i giovani 3 video, che poi verranno diffusi sul web, su precise aree tematiche: la ricerca del lavoro, l’imprenditività e la formazione professionale. Il 19 marzo alle ore 10.30 presso la Sala Civica di via Stazione a Castagnaro verranno presentati ufficialmente i video prodotti in un incontro aperto al pubblico intitolato “La ricerca attiva del lavoro e il web come risorsa”.

Questo lavoro di ricerca è frutto di un percorso avviato con un gruppo di giovani del paese e dintorni, grazie al Comune di Castagnaro, la cooperativa sociale Il Raggio Verde, l’Università degli Studi di Padova e la regia di Nicola Berti – Baobab Film. Preziose anche le collaborazioni con la Compagnia del Doppio Soldo, la Scuola dell’Infanzia di Menà e la disponibilità della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Villa Bartolomea, Prof.ssa Cristina Ferrazza. Dopo la presentazione dei video Alberto Casna, di Marketing Arena, porterà il suo contributo parlando delle possibilità che offerte il web per proporsi, promuoversi e cercare opportunità lavorative, nonché del web come spazio di occupazione professionale. A seguito la presentazione della nuova strumentazione tecnologica per la realizzazione di video in dotazione alla biblioteca comunale di Castagnaro.

Per informazioni: progetti@coopilraggioverde.it