Formazione finanziata: avviso Fondimpresa InLingua Verona

Con l’Avviso 1/2020 Fondimpresa intende finanziare ila formazione a favore di lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, internazionalizzazione. Grazie a questo avviso è possibile finanziare completamente un’attività formativa presso la propria azienda. I requisiti di adesione sono i seguenti:

Essere già aderenti a Fondimpresa;

Essere in possesso delle credenziali di accesso al portale di Fondimpresa;

Firma digitale del legale rappresentate attiva per la firma di dichiarazione di partecipazione.

Non è previsto alcun anticipo da parte dell’Azienda e nessun esborso di denaro; il Conto di Sistema prevede che, nel caso in cui ci sia un saldo attivo sul Conto Formazione aziendale, a rendiconto, vengano prelevate una parte delle risorse utilizzate per i corsi di formazione seguiti. Per evitare il prelievo sarà sufficiente utilizzare le risorse disponibili sul proprio conto formazione presentando un piano di formazione; siamo ovviamente disponibili a supportare l’azienda nella predisposizione e gestione dei progetti sul Conto Formazione (con o senza Contributi Aggiuntivi). Le domande per il finanziamento devono essere presentate entro il 15 maggio 2020.

