La lirica in Arena sbarca su Sky e accende le speranze: «Pronti a progetto pilota riapertura»

Fondazione Arena di Verona e Classica HD, Sky canale 136, insieme per una rinascita della bellezza, partendo dalla grande tradizione areniana verso l’avvio di una nuova fase di forte ripresa. Un’intera giornata dedicata ad alcune delle più significative produzioni areniane per guardare al futuro con rinnovata fiducia. Secondo quanto si legge in una nota, l’Arena che è parte attiva della task force voluta da A.N.FO.L.S. per la progettazione della ripartenza, «si candida insieme ad altri teatri all’aperto a testare nei suoi imponenti spazi un progetto pilota di riapertura per il mondo dello spettacolo».

La Fondazione Arena di Verona, spiega la nota, in collaborazione con Classica HD, «nel giorno che precede l’inizio di una nuova "primavera" per il nostro Paese, vuole mandare un messaggio di speranza e freschezza ai fan, agli artisti, ai lavoratori dello spettacolo, a tutti i protagonisti della grande musica trasmettendo una rassegna antologica, che coglie i fiori delle produzioni più amate dal suo vasto pubblico internazionale. Fondazione Arena, consapevole della responsabilità etica che comporta essere il più grande teatro lirico del mondo e tra i più amati, celebri e frequentati, sente l’avvicinarsi del momento delle grandi scelte per tutto il sistema della musica e non vuole arrendersi rinunciando alla propria innegabile ed immutabile vocazione dello spettacolo all’aperto».

L’Arena di Verona, secondo quanto si apprende, proprio in quanto «è parte attiva della task-force voluta da A.N.FO.L.S. che, alla luce anche delle esperienze attivate da Confindustria, Confcommercio e Istituzioni locali, sta redigendo un protocollo medico-sanitario che possa consentire una riapertura degli spettacoli all’aperto». Fondazione Arena, prosegue la nota, «è profondamente convinta che i grandi spazi areniani possano consentire, con adeguate misure, piena sicurezza ai complessi artistici, ai solisti e soprattutto al pubblico che ne costituisce l’anima e considera la creazione di questo protocollo un atto doveroso e deontologicamente necessario per dare una possibilità di speranza, bellezza e attenzione alla popolazione duramente provata da questi lunghi mesi di fermo delle attività, nonché un test importante su cui anche le altre istituzioni culturali del paese e del mondo potranno lavorare per creare i loro protocolli di uscita dopo la chiusura che ha imposto il fermo dello spettacolo dal vivo».

Il Sovrintendente e Direttore Artistico Cecilia Gasdia, oggi più che mai artista che comprende i problemi e le preoccupazioni dei suoi compagni d’arte, dichiara: «Dobbiamo immaginare noi artisti e il nostro pubblico come una qualsiasi altra industria produttiva che si confronta con le norme di distanziamento, sanificazione e dotazione di presidi di protezione. Quest’anno siamo tutti operai della musica e dobbiamo modificare la catena di montaggio, ingresso ed uscita dalla nostra fabbrica-Arena, seguendo l’esempio delle grandi catene di montaggio, dei grandi impianti industriali in ripresa già da ora. Il loro esempio positivo ci rincuora, le loro ricerche ci sostengono. Le tecnologie ci sono, - conclude Cecilia Gasdia - gli strumenti economici pure. Chi fa il mio mestiere è un operatore culturale e deve offrire bellezza, sollievo e gioia. Sarà un anno diverso, ma non sarà un anno silenzioso».

Il programma di "Sognando l'Arena"

Il 3 maggio 2020 su Sky canale 136

Ore 7 – LA TRAVIATA edizione 2011

Violetta Valery – Ermonela Jaho, Flora Bervoix – Chiara Fracasso, Annina – Serena Gamberoni, Alfredo Germont – Francesco Demuro, Giorgio Germont – Vladimir Stoyanov, Gastone di Letorières – Luca Casalin, Barone Douphol – Nicolò Ceriani, Marchese d’Obigny – Paolo Maria Orecchia, Dottor Grenvil – Gustáv Beláček, Giuseppe – Gianluca Sorrentino, Domestico/Commissionario Manrico Signorini

Direttore Julian Kovatchev - Regia, scene, costumi e luci Hugo de Ana - Coreografia Leda Lojodice

9.25 – CRONISTA ALL'ARENA

10.15 – IL BARBIERE DI SIVIGLIA edizione 2018

Il Conte d’Almaviva – Dmitry Korchak, Bartolo – Carlo Lepore, Rosina – Nino Machaidze, Figaro – Leo Nucci, Basilio – Ferruccio Furlanetto, Berta – Manuela Custer, Fiorello/Ambrogio – Nicolò Ceriani, Un Ufficiale – Gocha Abuladze

Direttore Daniel Oren - Regia, scene, costumi e luci Hugo de Ana - Coreografia Leda Lojodice

13.10 – Bolle & Friends, il racconto

13.30 – I Carmina Burana di Ezio Bosso, il racconto in breve

13.40 – Paolo Gavazzeni intervista Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arena di Verona

13.50 – TURANDOT edizione 2010

Turandot – Maria Guleghina, Imperatore Altoum – Carlo Bosi, Timur – Luiz-Ottavio Faria, Calaf – Salvatore Licitra, Liù – Tamar Iveri, Ping – Leonardo López Linares, Pong – Gianluca Bocchino, Pang – Saverio Fiore, Mandarino – Giuliano Pelizon, Principe di Persia – Angel Harkatz Kaufman

Direttore Giuliano Carella – Regia e scene Franco Zeffirelli – Costumi Emi Wada – Coreografia Maria Grazia Garofoli

16.15 – CRONISTA ALL'ARENA

17.05 – NABUCCO edizione 2017

Nabucco – George Gagnidze, Ismaele – Rubens Pellizzari, Zaccaria – Rafał Siwek, Fenena – Nino Surguladze, Il Gran Sacerdote di Belo – Nicolò Ceriani, Abdallo – Paolo Antognetti, Anna – Elena Borin

Direttore Daniel Oren – Regia e costumi Arnaud Bernard – Scene Alessandro Camera

19.30 – VA PENSIERO – Intervista a NICOLETTA MANTOVANI

20 – ARENA 100

21.15 – PLACIDO DOMINGO – GALA ARENA DI VERONA – PRIMA VISIONE

22.45 – Vittorio Grigolo: Romeo et Juliet – un racconto

23 – Paolo Gavazzeni intervista Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arena di Verona

23.20 – AIDA storica 1913 edizione 2012

Il Re – Roberto Tagliavini, Amneris – Andrea Ulbrich, Aida – Hui He, Radamés – Marco Berti, Ramfis – Francesco Ellero D’Artegna, Amonasro – Ambrogio Maestri, Un messaggero – Antonello Ceron, Sacerdotessa – Antonella Trevisan, Prima ballerina ospite – Myrna Kamara

Direttore Daniel Oren – Regia Gianfranco de Bosio – Coreografia Susanna Egri