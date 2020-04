Musica contro il virus: le note di Beethoven per il flash mob de "I Virtuosi Italiani"

I Maestri dell’Orchestra di fama internazionale "I Virtuosi Italiani", nata nel 1989 con sede a Verona, in questo difficile periodo segnato dalla pandemia da coronavirus Sars-CoV-2 hanno deciso di non rinunciare alla loro passione più grande: la musica. E allora ecco nascere l'idea per questo flash mob che ha visto protagonisti vari musicisti direttamente dalle loro abitazioni a Verona, Bologna, Bolzano, Rovigo, Reggio Emilia, Udine, Bergamo, Brescia, Bologna e Campobasso. Le note di Beethoven risuonano così nel video realizzato da "I Virtuosi Italiani" come un grande abbraccio sonoro che attraversa l'Italia e infonde un messaggio di coraggio e speranza: «Arrivederci a prestissimo».

Sostieni VeronaSera Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di VeronaSera ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: