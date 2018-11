First step 9, le mostre personali in programma nelle gallerie di Verona

Chiusa la mostra collettiva di First Step con il coinvolgimento di dieci giovani promesse a palazzo Erbisti, prosegue il calendario di mostre personali di studenti e diplomati dell’Accademia di Belle Arti di Verona nelle gallerie d’arte di Verona, Vicenza, Brescia e Trento. Il progetto, nato nove anni fa e consolidatosi con il coinvolgimento di nuove gallerie, anche esterne alle mura cittadine, rappresenta il primo passo nel mondo dell’arte per i giovani artisti, costituendo la prima reale occasione di confronto con le dinamiche e gli attori del principale sistema professionale del loro futuro.

Nel tempo First Step si è trasformato in un appuntamento annuale, crescendo in ogni edizione come incontro aperto tra l’Accademia e la città, un confronto costruttivo tra artisti, gallerie, collezionisti e pubblico. Per il primo anno la manifestazione si è aperta con una mostra collettiva e sono stati previsti quattro premi, che hanno significato anche l’acquisizione di opere da parte della stessa Accademia, grazie alle nuove partnership che si sono costituite con ArtVerona, Rotary Club Verona Soave e Mart, Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Roverto. Grazie al Mart si sono svolte, il 22 e il 23 novembre scorso, le due giornate di laboratorio nella sede del Museo di Rovereto e alla Galleria Civica di Trento, bellissima opportunità conquistata da dodici giovani artisti selezionati.

Già concluse le mostre di Sara Minighin alla Gallera A+B di Brescia e di Barbara Ruperti da Fonderia 20.9 di Verona, sono ora in programma le personali di:

Ilenia Dusi: giovedì 29 novembre ore 18 (fino al 3 dicembre )

Yvonneartecontemporanea (℅ Galla Caffè Primopiano), corso Palladio, 12 Vicenza,

www.yvonneartecontemporanea.com

Chiara Zuanazzi: sabato 1 dicembre ore 11.30 (fino al 15 dicembre)

Studio la Città, Lungadige Galtarossa 21, 37133 Verona, www.studiolacitta.it

Lorenzo Castiglioni: sabato 1 dicembre ore 18.30 (fino al 15 dicembre)

La Giarina artecontemporanea, interrato dell’Acqua Morta 82, 37129 Verona, www.lagiarina.it

Elena Grigoli e Anna Ulivi: giovedì 6 dicembre 2018 ore 18 – 21

Boccanera Gallery, via Alto Adige 176, 38121 Trento, www.arteboccanera.com

Marta Goglio: sabato 8 dicembre 2018 ore 18.00 (fino al 30 dicembre)

Isolo17 Gallery, via XX Settembre 31 b, 37129 Verona, www.isolo17.com