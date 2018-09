Fiera del riso a Isola della Scala: sul simulatore di corsa si compete a colpi di giri veloci F1

La competizione è cominciata! Si sfideranno i più coraggiosi, sfrontati e decisi. La sfida è sulla pista F1 del Gran Premio d’Italia a Monza, ma a partecipare non saranno i veri piloti Formula 1 (o almeno non solo)… Infatti, tutti potranno sentirsi dei veri piloti F1, grazie ai 2 Simulatori di Corsa che Fbrand ha preparato in occasione della Fiera del Riso di Isola della Scala (Verona), gioielli di tecnologia Made in Italy che replicano le sensazioni reali della guida a tutta velocità, grazie anche all’assetto dinamico con movimento su tre assi, alla vibrazione e non solo.

L’adrenalina della simulazione di guida F1 si può vivere in tutta sicurezza grazie a Fbrand, azienda che realizza eventi aziendali sempre pieni di emozione e divertimento grazie ai simulatori di guida professionale, dal Simulatore Formula 1 al Simulatore Gran Turismo e Rally, dal Simulatore Formula E fino al Simulatore di Camion, senza dimenticare il Simulatore di Moto.

Alla Fiera del Riso, Fbrand ha organizzato una sfida davvero avvincente e stimolante sul circuito di Monza, dove i concorrenti che vorranno partecipare si sfideranno a colpi di giri veloci sul simulatore. I primi classificati vinceranno dei fantastici premi tecnologici, tra cui PlayStation 4 PRO, Tablet e Smartphone Samsung. La premiazione avverrà domenica 7 ottobre alle ore 22. Gli eventi con i simulatori generano sempre emozioni a non finire e spesso lunghe code di attesa per riuscire a salire a bordo: bisogna affrettarsi per entrare in fiera e partecipare alla competizione.

