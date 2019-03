Michael Nyman e Patti Smith live al Teatro Romano per il "Festival della Bellezza" 2019

Sono due grandi icone della musica internazionale, Michael Nyman e Patti Smith, i primi due ospiti annunciati alla VI edizione del Festival della Bellezza di Verona, la manifestazione ispirata a Dante, Mozart e Shakespeare che si conferma tra le più prestigiose del panorama nazionale, quest’anno dedicata al tema “L’Anima e le Forme”, dal 30 maggio al 16 giugno 2019.

«Posso far brillare la mia stessa luce e l’oscurità va altrettanto bene». Patti Smith e Michael Nyman sono i primi protagonisti della rappresentazione artistica dell’“Anima e le Forme”, tema di questa edizione del Festival della Bellezza, che indaga l’espressione artistica dello spirito nelle sue varie espressioni, la musica, la letteratura, la filosofia, la pittura, il teatro, il cinema. Il titolo fa riferimento all’omonimo testo di György Lukács sulle forme del rapporto tra uomo e assoluto. E proprio sul rapporto tra bellezza, musica e assoluto nelle loro opere i due artisti proporranno alcune originali e inedite riflessioni prima dei concerti.

Con eventi ideati per il festival in format teatrale, concerti e spettacoli unici e in prima nazionale, teatri sempre esauriti con oltre 50.000 presenze, il Festival della Bellezza è oggi un unicum nel panorama culturale italiano, punto di riferimento per riflessioni sulla bellezza espressa nell’opera di straordinari artisti in scenari storici di grande suggestione architettonica e artistica. A breve saranno annunciati il programma, i teatri e le città che ospiteranno la bellezza dei “Maestri dello Spirito”. Il festival quest’anno prevede un ulteriore incremento del periodo e degli appuntamenti in sintonia con l’interesse del pubblico che da anni segue con passione la manifestazione riconoscendone la sua peculiarità.

