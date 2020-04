Verona in Love si unisce a 100 festival per una giornata in aiuto di artisti e lavoratori musica

Giovedì 30 aprile, dalle ore 13, Verona in Love si unisce a ben 100 festival e organizzatori di eventi per il Festival Day a sostegno della Musica, Imprese , Operatori, Artisti e Lavoratori della Musica. Il Festival Day a sostegno della Musica e delle Imprese, degli operatori e dei lavoratori della musica: dalle 13 all’una di notte per ben dodici ore di diretta non stop su www.sport2u.tv e sulle piattaforme on line connesse. Tra i testimonial Marlene Kuntz, Arturo Stàlteri e Ivan Segreto e tanti altri ospiti.

Dopo il grande successo de "L’Italia in una Stanza" con 235 mila spettatori, 400 contributi video, 1.500 personaggi e musicisti del mondo della musica e dello sport coinvolti, 50 mila euro raccolti per la Protezione Civile, insieme a 50 associazioni, con Renzo Arbore testimonial, circa 50mila euro raccolti per la Protezione Civile contro il Corona Virus, torna con una grande giornata il Festival Day a Sostegno della Musica il prossimo giovedì 30 aprile, con una giornata dedicata ai festival del nostro paese, pilastro fondamentale della diffusione di arte e musica e della piattaforma di scouting del Made in Italy musicale, che si terra’ dalle 14 alle 24 sulla piattaforma on line www.sport2u.tv.

Per l’occasione ogni festival avrà uno spazio nel quale si presenterà e presenterà i suoi migliori artisti ed iniziative. Verona in Love sarà in collegamento alle 22.20 ed in particolare racconterà la prima edizione del Premio arte d'amore, dedicato al cantautorato d’amore emergente, con Massimo Bubola presidente di giuria, che per l’edizione 2020 dopo aver avuto raccolto una trentina di brani ed altrettanti artisti, dopo la finalissima sul palco principale di Piazza dei Signori il 15 febbraio, ha assegnato la vittoria a Giada Ferrarin con la canzone “Il Paracadute”. La vincitrice grazie al Verona in Love vedrà la produzione del brano nel rinomato studio discografico “Sotto il Mare”. Ma non è finita qui, perché il Verona in Love durante il collegamento, che verrà aperto da Francesca Briani, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Verona, insieme agli Organizzatori, dà appuntamento e lancia il concorso per l’edizione 2021, che aprirà le candidature a settembre e avrà una portata europea. Questo perché l’amore non ha confini, ed in tempo di Covid-19, ancora di più. Con il premio Arte D’Amore, Verona in Love, attraverso il cantautorato d’autore, vuole dare il segno che la musica, medium per eccellenza che unisce le persone, deve essere vitale e la produzione di opere non deve fermarsi. Soprattutto nel segno dell’amore.

Il collegamento del Verona in Love si chiuderà con la partecipazione di Veronica Marchi, artista e testimonial in particolare del progetto Lady Day, contro la violenza, che ha aperto la rassegna 2020 insieme a Irene Fornaciari, Caterina Cropelli, Lucia Miller, Francesca Cheyenne e molte altre, che per l’occasione presenterà la propria etichetta “Maieutica” ed eseguirà un brano inedito. Il festival è dedicato al grande maestro Lelio Luttazzi.

Nata da un’idea di Giordano Sangiorgi, organizzatore del MEI e titolare di Meiweb.it, con il supporto di Enrico Spada, editore di OASport e di OAPlus, l’iniziativa per i festival vede gia’ l’adesione di tantissimi festival provenienti da ogni parte d’Italia che interverranno al Festival Day del 30 aprile a Sostegno della Musica e di tutte le Imprese, Operatori, Artisti e Lavoratori della Musica, oltre 10 mila imprese con oltre 60 mila addetti, e saranno: Bergamo Jazz Festival che aprira’ la giornata alle 13 per la Giornata Mondiale del Jazz, Voci per la Liberta’, Rock Targato Italia, Premio Ciampi, Premio InediTO, Varigotti Festival, Calabria Sona, Uploadsounds, Botteghe d’Autore, OrientOccidente, Poggio Bustone, Premio Andrea Parodi, Folkest, Premio StartUp Music Lab, Ghetto Nobile, Chez Donella, Premio Spazio d’Autore, Mazzarano World Fest, Acqua e Vino, Lennon Festival, Roccalling Festival, Tienilpalco!, Afraka’ Rock Festival, Ethnos Festival, Divino Jazz Festival, Biella Festival, Mo’ l’Estate Spirit Festival, Castelrock, Orzorock, Gran Premio Manente, Le Castella Tarantella Week, Radicamenti, Taranta e Dintorni, Diatonic Festival, Tarantasia, Capo Festival, Materiali in Scena, Europla’, Premio Corrado Castellari, Cultural’Mente Indipendente, Fuochi e Dintorni, Talent World Contest, Next Generation Festival, Verona in Love, Reno Spalsh Festival, Settimana del Liscio, Voci di Corridoi, Polo Artistico Musicale di Livorno, Pagella Non solo Rock / Stati Generali del Rock, Musplan / RadUni Virtuali, Premio Bindi, Premio Pigro, Premio Bianca D’Aponte, Mare e Miniere, Premio Giorgio Lo Cascio, Festival Voci d’Oro, PeM – Parole e Musica in Monferrato, Festival Cantanti per Passione, La Musica e’ Lavoro – Cisl, La Musica Puo’ Fare, Festival Popolare Italiano, MEI/Musplan, Equilibri – Siamo tutti diversi, Disco Novita’, Officina Estate, It’s Up2U!, Messapia Summer Festival, Suoni dalla Geologia d’Italia, Festival di Voce in Voce, Dromos Festival, Sudwave Festival, Voci d’Oro di Marystar, Premio Luttazzi, Suoni della Murgia, Karel Music Expo’, Gimme Song Loving e i festival di A-Dj con i dj e producer Paul Adam e Luca Cassani e lo straordinario Naturalmente Pianoforte e tanti altri ancora.