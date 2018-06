Anche a Verona si celebra la Festa europea della Musica 2018

Verona si unisce alla celebrazione europea della Festa della Musica, con una serie di proposte in programma in città da lunedì 18 fino a domenica 24 giugno. Alla manifestazione, che ha lo scopo di celebrare la valenza musicale di Verona, aderiscono diverse fondazioni ed istituzioni, che animeranno la città con concerti, conferenze ed incontri interamente dedicati all’arte musicale.

All’interno del Museo di Castelvecchio, sarà proposto al pubblico il progetto MuseinMusica che, attraverso l’uso dello smartphone e di una app gratuita dedicata, consentirà di ammirare le opere accompagnati da un commento musicale tratto da brani classici e lirici. L’idea è promossa dalla direzione dei Musei Civici, in collaborazione con l’associazione i Giovani per l’Arena, il Filarmonico e il Ristori – Gafiri.

Da giovedì 21 a domenica 24 giugno, in Biblioteca Capitolare saranno proposte, alle ore 18, 19 e 20, una serie di visite guidate sulla sua storia e sugli antichi strumenti e testi musicali in essa contenuti. Nella giornata di giovedì 21, dalle ore 18 alle 21, sarà inoltre offerto al pubblico il concerto gratuito “Voci nel Chiostro”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Discanto. Il 22 giugno, alle 18, performance del gruppo Monte Analogo al Battistero di San Giovanni in Fonte. Da martedì 19 a venerdì 22 giugno la Scuola Campanaria Verona terrà visite guidate alle torri campanarie di san Giorgio in Braida e al Duomo. Informazioni sul programma sul sito www.scuolacampanariaverona.it.

La rassegna è promossa dal Comune di Verona in collaborazione con gli Amici della Biblioteca Capitolare, Biblioteca Capitolare, Biblioteca Civica e centro Audiovisivi, Circolo del Cinema, Fondazione Discanto, Direzione Musei Civici di Verona, Scuola Campanaria Verona e Steinway & Sons Italia. L’elenco completo delle iniziative è consultabile al link www.festadellamusica. beniculturali.it. Programma MusAlab - Museo Archivio Laboratorio Franca Rame Dario Fo.

Il programma degli eventi è stato presentato dall’assessore alla Cultura Francesca Briani insieme al presidente di GAFIRI Mirko Gragnato. Presenti Antonella Arzone dei Musei Civici di Verona, Valentina Cognini degli Amici della Biblioteca Capitolare e Cira Russo di Fondazione Discanto.

«Un grande evento che porta la musica in diversi luoghi cittadini – spiega l’assessore Briani –, per offrire a veronesi e turisti occasioni per apprezzare in modo diverso musei, spazi espositivi e biblioteche, con l’accompagnamento della musica. Un’occasione di festa che, ancora una volta, ha visto la positiva partecipazione di tante associazioni e istituzioni cittadine».