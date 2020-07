Festa d’estate, shopping nights e mostra delle pesche: a Bussolengo "Estate in Piazza" 2020

Un’estate in piazza con eventi per tutti: dal 30 luglio al 2 agosto si festeggia l’estate e la pesca, frutto simbolo del territorio, il 16 agosto appuntamento con San Rocco Music Festival e nel mese di luglio tre serate dedicate allo shopping del Distretto del Commercio. Bussolengo si prepara all’Estate in Piazza con tanti eventi ad allietare la bella stagione. Il calendario completo delle manifestazioni in programma è stato presentato martedì 7 luglio nella splendida cornice di Villa Spinola. «Quest’anno - sottolinea l’assessore alle Attività produttive, manifestazioni e promozione del territorio Massimo Girelli - abbiamo voluto racchiudere in ​un unico cartellone​ tutte le manifestazioni estive, che ​rappresentano per noi la ripartenza dopo i mesi difficili causati dalla pandemia. Nonostante le difficoltà del momento, siamo riusciti, grazie ad un’ottima macchina organizzativa, a prepare al meglio gli eventi, senza rinunciare agli appuntamenti più apprezzati e scommettendo anche su alcune ​importanti novità​».

La​ Festa d’Estate e la 46ma Mostra delle pesche​, appuntamento di primo piano nel calendario delle manifestazioni estive della provincia, come lo scorso anno si terranno tra fine luglio e inizio agosto, nel cuore della stagione delle pesche. Si parte giovedì 30 luglio con il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo in Piazza XXVI Aprile. Venerdì ​31 luglio​ appuntamento con ​“Profumo di Pesca-Cenando in Mazzini”​, la lunga tavolata che attraverserà tutto Corso Mazzini con menù a base di pesca e intrattenimento musicale della violinista Anna Nash. A seguire, lo spettacolo musicale della Tribute Band “Rock is Woman”.I biglietti per la cena si possono acquistare online su ​www.bestplan.it/cenandoinmazzini​.

Sabato primo agosto ci sarà “Canto Libero concerto in Omaggio alle canzoni di Battisti & Mogol”. Il ​2 agosto​ si apre alle 10.30 ​inaugurazione della 46^ Mostra delle pesche​, a seguire la premiazione delle migliori qualità di pesca e del Concorso “Bussolengo Fiorito”. Dalle 10 alle 13 sarà possibile vedere la mostra di pittura dell'Associazione Artemisia e della Scuola di Pittura La Guglia in Corso Mazzini. La domenica si concluderà con il divertimento del​ talent show “Talenti ne L’Arena”​ in Piazza XXVI Aprile. A chiudere gli appuntamenti estivi il ​16 agosto​ ci sarà il tradizionale​ San Rocco Music Festival​ con “Manuel Malò Band: un viaggio nella musica italiana”.

Per il ​sindaco Roberto Brizzi ​«è sempre emozionante poter rinnovare un appuntamento così sentito e amato dalla comunità. Quest’anno abbiamo affrontato una crisi senza precedenti e gli eventi estivi sono ​l’occasione di guardare avanti con fiducia e positività​. Crediamo che ci sia il bisogno di ritrovarsi, per questo abbiamo voluto fortemente organizzare l’estate in piazza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Voglio ringraziare ogni persona coinvolta nell’organizzazione per il grande lavoro fatto e invito tutti, bussolenghesi e visitatori, a godere con noi di queste belle occasioni per ​festeggiare insieme l’estate e la pesca​, il nostro frutto più conosciuto ed apprezzato». L’assessore all’Agricoltura Giovanni Amantia ricorda quanto «la Mostra delle pesche sia importante per la qualità del prodotto conferito al Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina, che grazie al ​marchio Principesca​ si distingue per la tracciabilità e l’assoluta freschezza e rappresenta già un’eccellenza nel mercato nazionale. Siamo felici di poter dire che anche quest’anno abbiamo delle ottime pesche».

Ma quest’anno il calendario degli eventi estivi include anche ​un'iniziativa tutta nuova, targata Distretto del Commercio: ​per tre venerdì a luglio arrivano le “Shopping Nights” con l'apertura serale dei negozi ​accompagnata da buona musica e spettacoli con artisti di strada. Le aperture serali ​dalle 20 fino alle 23 riguarderanno ogni venerdì una zona diversa del paese. ​Si parte ​il 10 luglio in Piazzetta San Gaetano, via Mazzini, Piazza XXVI Aprile, Piazza della Vittoria e della Libertà. Venerdì 17 luglio ​sarà la volta di ​via De Gasperi, via Borghetto e via Borgolecco​ e si conclude ​il 24 luglio con via Roma e Piazza Nuova. Per il sindaco​ Brizzi​ ​«​un’occasione in più per ​vivere a far vivere le strade e le piazze​ del nostro paese, per uscire a passeggiare, godere degli spettacoli e della musica che allieterà le serate e fare acquisti nei negozi locali​»​.

«Un ​lavoro di squadra con le attività del Distretto, il Comune e la Pro Loco per prepare ​tre serate dove le nostre attività saranno protagoniste​, offrendo una veste vitale e in parte anche inedita di Bussolengo​»​ prosegue Girelli. Il progetto del Distretto è particolarmente articolato. Ha una vision ben precisa e tra le altre cose ha l'obiettivo di promuovere le attività commerciali del centro storico. «​Nei prossimi mesi​» ​- spiega ​Monica Stefanelli​, manager del Distretto - «​lavoreremo proprio dal punto di vista della comunicazione e della promozione del brand "La Rosa di San Valentino Eternamore" nel quale si identifica il Distretto. Le Shopping Nights sono un'idea nata nel Distretto per ​promuovere le attività commerciali​ che tanto hanno sofferto nell'ultimo periodo. Abbiamo pensato ad ​una campagna con focus sul #compralocale​ che verrà sviluppata attraverso un bando dedicato e Le shopping Nights sono un primo passo verso la sensibilizzazione alle attività locali e alle loro proposte commerciali​».

