A Forte Chievo l'8^ Festa delle associazioni

Venerdì 15 e sabato 16 giugno 2018 le associazioni presenti al forte austriaco propongono un week end di eventi gratuiti ed aperti a tutti, patrocinati dal comune di Verona e con la collaborazione di Amia.

Da venerdì pomeriggio a sabato notte potrete visitare le esposizioni artistiche, passeggiare tra i banchi del mercatino, avere a disposizione il Gruppo Cinofilo Verona per consulenze ed assistere a dimostrazioni canoistiche organizzate da Sass Canoe.

Saranno presenti stand enogastronomici per dissetarvi con una buona birra dopo la visita guidata al forte, mentre dalle 18 alle 23 potrete cenare e dalle 21 ballare! La musica degli anni 70 ed il funk & soul illumineranno la notte del forte, venerdì con i Freequence e Dj Set by Fort sound System, ed il sabato “happy hour” con Dj set by Fort Sound System ed a seguire i Ridillo con special guest Ronnie Jones.

L’intero ricavato della festa sarà utilizzato per lavori di mantenimento del forte.

Per info forte.chievo@gmail.com,

Facebook