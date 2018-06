Festa della musica in Capitolare: voci nel chiostro

Per la prima volta la Biblioteca Capitolare di Verona parteciperà alla Festa della Musica, una manifestazione popolare che si tiene il 21 giugno di ogni anno in contemporanea europea per celebrare il solstizio d’estate e trasmettere quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare.

L’evento organizzato in collaborazione con Fondazione Discanto, si terrà nel Chiostro della Biblioteca Capitolare, a partire dalle ore 18 fino alle 21, dove la musica sarà la protagonista assoluta della serata con “le voci” del baritono Bongjung Kim e dei soprano Yim Kyoung e Laura Ulloa, vincitori del Premio Internazionale di Musica Gaetano Zinetti.

I cantanti, accompagnati al pianoforte dal Maestro Federico Donadoni, interpreteranno celebri arie da opera di Verdi, Puccini e tanti altri, oltre a magnifiche canzoni come “Un amore così grande” e “Musica proibita”, solo per citarne alcune. L’evento musicale nel Chiostro è ad ingresso gratuito.

Contemporaneamente il 21 giugno è anche il primo appuntamento della rassegna “Inaspettate bellezze”, una serie di visite speciali alla scoperta dei partner del progetto di Hub del Management Culturale: Biblioteca Capitolare, Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, Eremo di San Giorgio, Museo Diocesano di Mantova e la Pia Società Don Mazza con il complesso di Villa Scopoli.

La rassegna inizia con la Biblioteca Capitolare, che dopo il grande successo della mostra “Verona al tempo di Ursicino”, riproporrà giovedì 21 giugno una serie di visite guidate sulla storia della Biblioteca tra le ore 18 e le 21 e, per l’occasione, esporrà eccezionalmente al pubblico antichi strumenti musicali. Inoltre, si potrà poi accedere al Museo Canonicale e la visita terminerà nel chiostro i visitatori potranno deliziarsi con la manifestazione “voci nel chiostro”.

INFO EVENTO: FESTA DELLA MUSICA / INASPETTATE BELLEZZE

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Giovedì 21 giugno 2018 dalle 18:00 alle 21:00

Ingresso concerto: gratuito

Ingresso visite guidate: euro 10 (orario 18:00/19:00/20:00)

Si consiglia la prenotazione per le visite guidate.

Per info e prenotazioni: tel. 045 8538071 info@capitolareverona.it