La fabbrica dell'acqua: nuovo spazio eventi a Bardolino

In posizione fronte lago a pochi passi dal centro storico di Bardolino, l’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano soggiornare in un’oasi di tranquillità dove rigenerare corpo e mente. La struttura è composta da cinque edifici immersi in una rigogliosa area verde impreziosita da rilassanti specchi d’acqua per un totale di 40mila metri quadrati. La continua evoluzione verso l’eccellenza e l’innovazione ha permesso la realizzazione in uno di questi edifici di un nuovo e moderno spazio eventi: La Fabbrica dell’Acqua.

L’acqua, in tutte le sue forme è l’elemento essenziale all’Hotel Caesius, ed è esattamente nell’edificio accanto alla fonte di acqua oligominerale Caesius, l’antica fabbrica d’imbottigliamento dell’Acqua Balda, che è stato realizzato questo progetto. La Fabbrica dell’Acqua nasce dall’esigenza di rendere unici i vostri eventi importanti in una location esclusiva a due passi dal lago di Garda. La sala è inserita al piano superiore dell’edificio Augustus e occupa una superficie di 324 metri quadrati più una meravigliosa terrazza vista lago per ricevimenti, aperitivi, coffee break memorabili. Il nuovo spazio gode di luce naturale ed offre servizi dedicati all'organizzazione di diverse tipologie di eventi.

Grazie alle sofisticate attrezzature tecnologiche La Fabbrica dell’Acqua si presta ad ospitare eventi business quali meeting e congressi, ma anche cene aziendali, aperitivi di networking, team building. Trattandosi di uno spazio elegante e versatile con servizio di banqueting, si adatta perfettamente ad eventi privati quali matrimoni, cene di gala e occasioni speciali. La Fabbrica dell’Acqua sarà disponibile per i vostri eventi a partire da Ottobre 2019.

